Зранку окупанти вдарили БпЛА по Печенігах на Харківщині: постраждав чоловік. ФОТО
23 травня близько 4:00 ударні безпілотники ворога поцілили по селищу Печеніги Чугуївського району.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Харківської області.
Пошкоджено будівлі та майно цивільних підприємств. Виникли пожежі.
66-річний охоронець одного з підприємств, що було під ударом, отримав поранення та гострий шок. Його госпіталізували до лікарні.
Попередньо встановлено, що для атаки збройні сили рф використали БпЛА "Герань-2".
Обстріли Харківщини за добу
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.
Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 2 КАБ;
- 5 БпЛА "Шахед";
- 10 БпЛА "Герань-2";
- 1 FPV-дрон;
- 1 БпЛА (тип уточнюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Чугуївському районі пошкоджено будівлю підприємства, 5 вантажних автомобілів;
- у Куп'янському районі пошкоджено 17 приватних будинків, багатоквартирний будинок;
- у Харківському районі пошкоджено приватний будинок.
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Fox Fox #573921
показати весь коментар23.05.2025 10:21 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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