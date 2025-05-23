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Новини Фото Обстріли Харківщини
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Зранку окупанти вдарили БпЛА по Печенігах на Харківщині: постраждав чоловік. ФОТО

23 травня близько 4:00 ударні безпілотники ворога поцілили по селищу Печеніги Чугуївського району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Харківської області.

Пошкоджено будівлі та майно цивільних підприємств. Виникли пожежі.

66-річний охоронець одного з підприємств, що було під ударом, отримав поранення та гострий шок. Його госпіталізували до лікарні.

Попередньо встановлено, що для атаки збройні сили рф використали БпЛА "Герань-2".

Печеніги
Печеніги

Обстріли Харківщини за добу

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  •  2 КАБ;
  • 5 БпЛА "Шахед";
  • 10 БпЛА "Герань-2";
  • 1 FPV-дрон;
  • 1 БпЛА (тип уточнюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Чугуївському районі пошкоджено будівлю підприємства, 5 вантажних автомобілів;
  • у Куп'янському районі пошкоджено 17 приватних будинків, багатоквартирний будинок;
  • у Харківському районі пошкоджено приватний будинок.

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Автор: 

Харківська область (1026) Куп’янський район (230) Харківський район (315) Печеніги (5)


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23.05.2025 10:21 Відповісти
 
 