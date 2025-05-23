Двое суток провели в горах: пограничники нашли трех мужчин, которые планировали незаконно попасть в Румынию, - ГПСУ. ФОТО
Пограничники отделения "Богдан" Мукачевского отряда вместе с горными спасателями ГСЧС нашли молодых людей, которые планировали незаконно пересечь границу, но заблудились в горах.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, информацию о том, что в высокогорье находятся люди, которые потеряли ориентировку и нуждаются в помощи, пограничники получили от дежурного Раховского райотдела ГСЧС. Пограничный наряд "Группа реагирования", привлекая к поискам оператора БПЛА, обнаружил указанных лиц.
Так, ими оказались двое жителей Днепропетровщины и один житель Одесской области. Мужчины планировали незаконно попасть в Румынию.
"Самостоятельно проложив маршрут, мужчины отправились в дорогу, которая оказалась сложнее, чем они ожидали. Промокшие, замерзшие и голодные "верхолазы" решили позвать на помощь. По словам правонарушителей, в горах они провели двое суток", - рассказали в ГПСУ.
В отношении мужчин составили протоколы о совершении ими админправонарушения, предусмотренного ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Оценку их действиям будет предоставлять суд.
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