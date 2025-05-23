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Новости Фото Задержание уклонистов на границе
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Двое суток провели в горах: пограничники нашли трех мужчин, которые планировали незаконно попасть в Румынию, - ГПСУ. ФОТО

Пограничники отделения "Богдан" Мукачевского отряда вместе с горными спасателями ГСЧС нашли молодых людей, которые планировали незаконно пересечь границу, но заблудились в горах.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, информацию о том, что в высокогорье находятся люди, которые потеряли ориентировку и нуждаются в помощи, пограничники получили от дежурного Раховского райотдела ГСЧС. Пограничный наряд "Группа реагирования", привлекая к поискам оператора БПЛА, обнаружил указанных лиц.

Нарушители границы заблудились в горах

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Так, ими оказались двое жителей Днепропетровщины и один житель Одесской области. Мужчины планировали незаконно попасть в Румынию.

"Самостоятельно проложив маршрут, мужчины отправились в дорогу, которая оказалась сложнее, чем они ожидали. Промокшие, замерзшие и голодные "верхолазы" решили позвать на помощь. По словам правонарушителей, в горах они провели двое суток", - рассказали в ГПСУ.

В отношении мужчин составили протоколы о совершении ими админправонарушения, предусмотренного ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Оценку их действиям будет предоставлять суд.

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Автор: 

Госпогранслужба (6546) уклонисты (907) Закарпатская область (2603)


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Топ комментарии
+9
А Закрить кордон, обмежувать право на свободу пересування в ЗЕскотви законно?
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23.05.2025 13:12
+4
Кордони закрила отара 73% тупоголових виборців, проголосувавщи в 2019 за клоунів.
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23.05.2025 13:18
+3
Ответьте пожалуйста! Что должны прикордонныки охранять? Кордоны с наружи? Или как "козлы ВВшники" кордоны из "нутри"?
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23.05.2025 13:17
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Правила форума Совет форумчан
А Закрить кордон, обмежувать право на свободу пересування в ЗЕскотви законно?
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23.05.2025 13:12 Ответить
Кордони закрила отара 73% тупоголових виборців, проголосувавщи в 2019 за клоунів.
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23.05.2025 13:18 Ответить
Якщо відкрити кордони- процентів 70 населення тут же виїде.
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23.05.2025 13:20 Ответить
Ідіоти, що наголосували за клоунів, в жодній країні не потрібні. Зара США буде їх назад повертати оптовими партіями, літаками на батьківщину.
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23.05.2025 13:23 Ответить
кажуть Трамп ще й доплачувати буде хто добровільно покине США
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23.05.2025 13:25 Ответить
Врятували усіх нас від біди!
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23.05.2025 13:17 Ответить
Ответьте пожалуйста! Что должны прикордонныки охранять? Кордоны с наружи? Или как "козлы ВВшники" кордоны из "нутри"?
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23.05.2025 13:17 Ответить
Приходьте до місцевого ТЦК. Вам там все культурно пояснять. Зможет і самі доллучитись до прикордонної варти.
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23.05.2025 13:20 Ответить
Я уже был там! Причем после действительной военной службы по мобилизации, когда эта контора называлась военкомат! Не рассказывай, что мне делать и я, ОБГРУНТОВАНО, не скажу куда тебе нужн идти!
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23.05.2025 13:24 Ответить
Добре що живі залишилися.
Тепер відпочинуть, візьмуть до уваги попередні помилки і зі свіжими силами в новий тур по горах, річках, лісах.
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23.05.2025 13:19 Ответить
Тепер вони займутся організованим туризмом. Тур їм організує ТЦК.
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23.05.2025 13:21 Ответить
Ви краще по боках дивіться і ловіть людей. А то жарти жартами а за одночасну ловлю і строчіння коментів в кращому випадку поставлять клізму, або ж самого копняком в той тур відправлять. Життя річ зрадлива.
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23.05.2025 13:27 Ответить
Рахівський районний ТЦК вчергове перевиконає план
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23.05.2025 13:26 Ответить
Можна за них тільки порадуватись.
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23.05.2025 13:45 Ответить
Вільний народе вільної країни з демократичною формою правління, не те що якась диктатура десь там.
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23.05.2025 14:29 Ответить
Прикордонники лохи. Могли прив'язати цих троїх до смерек, і знайти через тиждень те, що від них залишилося. От тоді і викладати фотки.
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23.05.2025 14:35 Ответить
Ти маньяк
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23.05.2025 15:18 Ответить
Яким нада бути алєнєм. Щоб заблукати ???
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23.05.2025 15:20 Ответить
Чи є у вас досвід походів в лісі на 25-35 км?
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23.05.2025 16:23 Ответить
Наглядачі концтабору а не прикордонники.
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23.05.2025 19:33 Ответить
 
 