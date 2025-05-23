Дві доби провели в горах: прикордонники відшукали трьох чоловіків, які планували незаконно потрапити в Румунію, - ДПСУ. ФОТО

Прикордонники відділення "Богдан" Мукачівського загону разом із гірськими рятувальниками ДСНС відшукали молодиків, які планувати незаконно перетнути кордон, але заблукали в горах.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, інформацію про те, що у високогір’ї перебувають люди, які втратили орієнтування та потребують допомоги, прикордонники отримали від чергового Рахівського райвідділу ДСНС. Прикордонний наряд "Група реагування", залучивши до пошуків оператора БПЛА, виявив вказаних осіб.

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Так, ними виявилися двоє жителів Дніпропетровщини та один житель Одещини. Чоловіки планували незаконно потрапити в Румунію.

"Самостійно проклавши маршрут, чоловіки вирушили в дорогу, яка виявилася складнішою, аніж вони очікували. Змоклі, змерзлі та голодні "верхолази" вирішили покликати на допомогу. Зі слів правопорушників, у горах вони провели дві доби", - розповіли в ДПСУ.

Стосовно чоловіків склали протоколи про вчинення ними адмінправопорушення, передбаченого ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Оцінку їхнім діям надаватиме суд.

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