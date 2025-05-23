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Новини Фото Затримання ухилянтів на кордоні
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Дві доби провели в горах: прикордонники відшукали трьох чоловіків, які планували незаконно потрапити в Румунію, - ДПСУ. ФОТО

Прикордонники відділення "Богдан" Мукачівського загону разом із гірськими рятувальниками ДСНС відшукали молодиків, які планувати незаконно перетнути кордон, але заблукали в горах.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, інформацію про те, що у високогір’ї перебувають люди, які втратили орієнтування та потребують допомоги, прикордонники отримали від чергового Рахівського райвідділу ДСНС. Прикордонний наряд "Група реагування", залучивши до пошуків оператора БПЛА, виявив вказаних осіб.

Порушники кордону заблукали в горах

Також читайте: За €8000 через Закарпаття до ЄС: на Волині викрито схему незаконного переправлення ухилянтів, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Так, ними виявилися двоє жителів Дніпропетровщини та один житель Одещини. Чоловіки планували незаконно потрапити в Румунію.

"Самостійно проклавши маршрут, чоловіки вирушили в дорогу, яка виявилася складнішою, аніж вони очікували. Змоклі, змерзлі та голодні "верхолази" вирішили покликати на допомогу. Зі слів правопорушників, у горах вони провели дві доби", - розповіли в ДПСУ.

Стосовно чоловіків склали протоколи про вчинення ними адмінправопорушення, передбаченого ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Оцінку їхнім діям надаватиме суд.

Також дивіться: Намагались переплисти кордон з Молдовою: на Вінничині затримано двох чоловіків у гідрокостюмах, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6104) ухилянти (978) Закарпатська область (2069)


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Топ коментарі
+9
А Закрить кордон, обмежувать право на свободу пересування в ЗЕскотви законно?
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23.05.2025 13:12
+4
Кордони закрила отара 73% тупоголових виборців, проголосувавщи в 2019 за клоунів.
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23.05.2025 13:18
+3
Ответьте пожалуйста! Что должны прикордонныки охранять? Кордоны с наружи? Или как "козлы ВВшники" кордоны из "нутри"?
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23.05.2025 13:17
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А Закрить кордон, обмежувать право на свободу пересування в ЗЕскотви законно?
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23.05.2025 13:12 Відповісти
Кордони закрила отара 73% тупоголових виборців, проголосувавщи в 2019 за клоунів.
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23.05.2025 13:18 Відповісти
Якщо відкрити кордони- процентів 70 населення тут же виїде.
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23.05.2025 13:20 Відповісти
Ідіоти, що наголосували за клоунів, в жодній країні не потрібні. Зара США буде їх назад повертати оптовими партіями, літаками на батьківщину.
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23.05.2025 13:23 Відповісти
кажуть Трамп ще й доплачувати буде хто добровільно покине США
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23.05.2025 13:25 Відповісти
Врятували усіх нас від біди!
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23.05.2025 13:17 Відповісти
Ответьте пожалуйста! Что должны прикордонныки охранять? Кордоны с наружи? Или как "козлы ВВшники" кордоны из "нутри"?
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23.05.2025 13:17 Відповісти
Приходьте до місцевого ТЦК. Вам там все культурно пояснять. Зможет і самі доллучитись до прикордонної варти.
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23.05.2025 13:20 Відповісти
Я уже был там! Причем после действительной военной службы по мобилизации, когда эта контора называлась военкомат! Не рассказывай, что мне делать и я, ОБГРУНТОВАНО, не скажу куда тебе нужн идти!
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23.05.2025 13:24 Відповісти
Добре що живі залишилися.
Тепер відпочинуть, візьмуть до уваги попередні помилки і зі свіжими силами в новий тур по горах, річках, лісах.
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23.05.2025 13:19 Відповісти
Тепер вони займутся організованим туризмом. Тур їм організує ТЦК.
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23.05.2025 13:21 Відповісти
Ви краще по боках дивіться і ловіть людей. А то жарти жартами а за одночасну ловлю і строчіння коментів в кращому випадку поставлять клізму, або ж самого копняком в той тур відправлять. Життя річ зрадлива.
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23.05.2025 13:27 Відповісти
Рахівський районний ТЦК вчергове перевиконає план
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23.05.2025 13:26 Відповісти
Можна за них тільки порадуватись.
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23.05.2025 13:45 Відповісти
Вільний народе вільної країни з демократичною формою правління, не те що якась диктатура десь там.
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23.05.2025 14:29 Відповісти
Прикордонники лохи. Могли прив'язати цих троїх до смерек, і знайти через тиждень те, що від них залишилося. От тоді і викладати фотки.
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23.05.2025 14:35 Відповісти
Ти маньяк
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23.05.2025 15:18 Відповісти
Яким нада бути алєнєм. Щоб заблукати ???
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23.05.2025 15:20 Відповісти
Чи є у вас досвід походів в лісі на 25-35 км?
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23.05.2025 16:23 Відповісти
Наглядачі концтабору а не прикордонники.
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23.05.2025 19:33 Відповісти
 
 