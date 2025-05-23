Дві доби провели в горах: прикордонники відшукали трьох чоловіків, які планували незаконно потрапити в Румунію, - ДПСУ. ФОТО
Прикордонники відділення "Богдан" Мукачівського загону разом із гірськими рятувальниками ДСНС відшукали молодиків, які планувати незаконно перетнути кордон, але заблукали в горах.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, інформацію про те, що у високогір’ї перебувають люди, які втратили орієнтування та потребують допомоги, прикордонники отримали від чергового Рахівського райвідділу ДСНС. Прикордонний наряд "Група реагування", залучивши до пошуків оператора БПЛА, виявив вказаних осіб.
Так, ними виявилися двоє жителів Дніпропетровщини та один житель Одещини. Чоловіки планували незаконно потрапити в Румунію.
"Самостійно проклавши маршрут, чоловіки вирушили в дорогу, яка виявилася складнішою, аніж вони очікували. Змоклі, змерзлі та голодні "верхолази" вирішили покликати на допомогу. Зі слів правопорушників, у горах вони провели дві доби", - розповіли в ДПСУ.
Стосовно чоловіків склали протоколи про вчинення ними адмінправопорушення, передбаченого ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Оцінку їхнім діям надаватиме суд.
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