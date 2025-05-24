Рашисты нанесли авиаудар по Константиновке в Донецкой области: один человек погиб, трое получили ранения. ФОТО

Вечером 23 мая, в 22:40, россияне сбросили по жилой застройке Константиновки "ФАБ-250" с модулем УМПК.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Донецкой области.

В результате авиаудара получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью, 47-летняя женщина. Ее муж 53 лет получил минно-взрывную травму, рваные раны бедра и предплечья. На момент обстрела супруги находились в своем доме.

Кроме того, в больницу доставлены две горожанки 65 и 88 лет из соседнего дома. У них диагностированы минно-взрывная травма и рваные раны тела. К тому же одна из пострадавших получила контузию.

Повреждены 6 частных домохозяйств, автомобиль, линии электросети и газоснабжения.

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