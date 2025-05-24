УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11875 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Донеччини Удари по Костянтинівці
541 0

Рашисти завдали авіаудару по Костянтинівці на Донеччині: одна людина загинула, троє зазнали поранень. ФОТО

Ввечері 23 травня, о 22:40, росіяни скинули по житловій забудові Костянтинівки "ФАБ-250" із модулем УМПК.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

В результаті авіаудару зазнала тілесних ушкоджень, несумісних з життям, 47-річна жінка. Її чоловік 53 років дістав мінно-вибухову травму, рвані рани стегна і передпліччя. На момент обстрілу подружжя перебувало у своїй оселі.

Крім того, до лікарні доставлено двох містянок 65 й 88 років із сусіднього будинку. У них діагностовано мінно-вибухову травму і рвані рани тіла. До того ж одна з постраждалих зазнала контузії.

Пошкоджено 6 приватних домогосподарств, автомобіль, лінії електромережі та газопостачання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли Донеччину: загинули три людини, ще п’ятеро поранені, пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки. ФОТОрепортаж

Костянтинівка
Костянтинівка

Автор: 

обстріл (28993) Донецька область (8734) Краматорський район (334) Костянтинівка (321)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 