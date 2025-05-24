Рашисти завдали авіаудару по Костянтинівці на Донеччині: одна людина загинула, троє зазнали поранень. ФОТО

Ввечері 23 травня, о 22:40, росіяни скинули по житловій забудові Костянтинівки "ФАБ-250" із модулем УМПК.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

В результаті авіаудару зазнала тілесних ушкоджень, несумісних з життям, 47-річна жінка. Її чоловік 53 років дістав мінно-вибухову травму, рвані рани стегна і передпліччя. На момент обстрілу подружжя перебувало у своїй оселі.

Крім того, до лікарні доставлено двох містянок 65 й 88 років із сусіднього будинку. У них діагностовано мінно-вибухову травму і рвані рани тіла. До того ж одна з постраждалих зазнала контузії.

Пошкоджено 6 приватних домогосподарств, автомобіль, лінії електромережі та газопостачання.

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