Россияне атаковали Никопольский и Синельниковский районы: повреждены дома, административное здание, религиозное учреждение и предприятие. ФОТОрепортаж

В течение дня 24 мая российские войска атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области, в результате чего есть разрушения.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, враг бил по Никопольщине дронами-камикадзе, сбрасывал боеприпасы с БПЛА и обстреливал из тяжелой артиллерии.



Под вражескими ударами находились Никополь, Марганецкая и Покровская громады.



В результате вражеских атак повреждены админздание и многоэтажка, религиозное учреждение. Люди не пострадали.

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От атак FPV-дронами страдал и Синельниковский район - Межевская и Маломихайловская громады.



Повреждены транспортное предприятие и частный дом. Обошлось без погибших и раненых.

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