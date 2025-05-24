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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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Россияне атаковали Никопольский и Синельниковский районы: повреждены дома, административное здание, религиозное учреждение и предприятие. ФОТОрепортаж

В течение дня 24 мая российские войска атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области, в результате чего есть разрушения.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, враг бил по Никопольщине дронами-камикадзе, сбрасывал боеприпасы с БПЛА и обстреливал из тяжелой артиллерии.

Под вражескими ударами находились Никополь, Марганецкая и Покровская громады.

В результате вражеских атак повреждены админздание и многоэтажка, религиозное учреждение. Люди не пострадали.

Также смотрите: Россияне более 20 раз атаковали дронами, КАБами и из артиллерии Никопольщину и Синельниковщину. ФОТОрепортаж

Обстрелы Днепропетровской области 24 мая

От атак FPV-дронами страдал и Синельниковский район - Межевская и Маломихайловская громады.

Повреждены транспортное предприятие и частный дом. Обошлось без погибших и раненых.

Также смотрите: Россияне били по Никопольщине и Синельниковщине: пострадала женщина, повреждены дома, админздание, авто и газопровод. ФОТОрепортаж

Обстрелы Днепропетровской области 24 мая
Обстрелы Днепропетровской области 24 мая

Автор: 

обстрел (27626) Никополь (1060) Днепропетровская область (4047) Никопольский район (247) Синельниковский район (84)


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