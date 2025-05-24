Россияне атаковали Никопольский и Синельниковский районы: повреждены дома, административное здание, религиозное учреждение и предприятие. ФОТОрепортаж
В течение дня 24 мая российские войска атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области, в результате чего есть разрушения.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, враг бил по Никопольщине дронами-камикадзе, сбрасывал боеприпасы с БПЛА и обстреливал из тяжелой артиллерии.
Под вражескими ударами находились Никополь, Марганецкая и Покровская громады.
В результате вражеских атак повреждены админздание и многоэтажка, религиозное учреждение. Люди не пострадали.
От атак FPV-дронами страдал и Синельниковский район - Межевская и Маломихайловская громады.
Повреждены транспортное предприятие и частный дом. Обошлось без погибших и раненых.
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