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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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Россияне более 20 раз атаковали дронами, КАБами и артиллерией Никопольский и Синельниковский районы. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 22 мая российские войска совершили более 20 атак по территории Никопольского и Синельниковского районов Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

В частности, Никопольщину россияне атаковали дронами и из тяжелой артиллерии.

Агрессор бил по Никополю, Мировской, Марганецкой и Червоногригорьевской громадам.

Вследствие вражеских атак повреждены инфраструктура, полдесятка частных домов, несколько хозяйственных построек.

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Обстрелы Никопольщины 22 мая

Кроме того, громко было и в Новопавловской громаде Синельниковского района. Туда агрессор ударил из КАБами.

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Отмечается, что везде обошлось без погибших и пострадавших.

Обстрелы Никопольщины 22 мая
Обстрелы Никопольщины 22 мая
Обстрелы Никопольщины 22 мая

Автор: 

обстрел (27626) Никополь (1060) Днепропетровская область (4047) Никопольский район (247) Синельниковский район (84)


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головне щоб ми нічого не атакували. путін обідеться. бо " тиша" як у 2014му
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22.05.2025 19:04 Ответить
 
 