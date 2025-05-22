Россияне более 20 раз атаковали дронами, КАБами и артиллерией Никопольский и Синельниковский районы. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня 22 мая российские войска совершили более 20 атак по территории Никопольского и Синельниковского районов Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
В частности, Никопольщину россияне атаковали дронами и из тяжелой артиллерии.
Агрессор бил по Никополю, Мировской, Марганецкой и Червоногригорьевской громадам.
Вследствие вражеских атак повреждены инфраструктура, полдесятка частных домов, несколько хозяйственных построек.
Кроме того, громко было и в Новопавловской громаде Синельниковского района. Туда агрессор ударил из КАБами.
Отмечается, что везде обошлось без погибших и пострадавших.
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Вячеслав Перов
показать весь комментарий22.05.2025 19:04 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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