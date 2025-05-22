Россияне более 20 раз атаковали дронами, КАБами и артиллерией Никопольский и Синельниковский районы. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 22 мая российские войска совершили более 20 атак по территории Никопольского и Синельниковского районов Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

В частности, Никопольщину россияне атаковали дронами и из тяжелой артиллерии.

Агрессор бил по Никополю, Мировской, Марганецкой и Червоногригорьевской громадам.

Вследствие вражеских атак повреждены инфраструктура, полдесятка частных домов, несколько хозяйственных построек.

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Кроме того, громко было и в Новопавловской громаде Синельниковского района. Туда агрессор ударил из КАБами.

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Отмечается, что везде обошлось без погибших и пострадавших.





