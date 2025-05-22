Росіяни понад 20 разів атакували дронами, КАБами та з артилерії Нікопольщину й Синельниківщину. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 22 травня російські війська здійснили понад 20 атак протягом по території Нікопольського та Синельниківського районів Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Так, Нікопольщину росіяни атакували дронами та з важкої артилерії.

Агресор гатив по Нікополю, Мирівській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах.

Унаслідок ворожих атак пошкоджені інфраструктура, пів десятка приватних будинків, декілька господарських споруд.

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Крім того, гучно було й у Новопавлівській громаді Синельниківського району. Туди агресор поцілив КАБами.

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Зазначається, що скрізь минулося без загиблих та постраждалих.





