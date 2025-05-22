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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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Росіяни понад 20 разів атакували дронами, КАБами та з артилерії Нікопольщину й Синельниківщину. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 22 травня російські війська здійснили понад 20 атак протягом по території Нікопольського та Синельниківського районів Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Так, Нікопольщину росіяни атакували дронами та з важкої артилерії.

Агресор гатив по Нікополю, Мирівській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах.

Унаслідок ворожих атак пошкоджені інфраструктура, пів десятка приватних будинків, декілька господарських споруд.

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Обстріли Нікопольщини 22 травня

Крім того, гучно було й у Новопавлівській громаді Синельниківського району. Туди агресор поцілив КАБами.

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Зазначається, що скрізь минулося без загиблих та постраждалих.

Обстріли Нікопольщини 22 травня
Обстріли Нікопольщини 22 травня
Обстріли Нікопольщини 22 травня

Автор: 

обстріл (28948) Нікополь (1229) Дніпропетровська область (3825) Нікопольський район (250) Синельниківський район (84)


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головне щоб ми нічого не атакували. путін обідеться. бо " тиша" як у 2014му
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22.05.2025 19:04 Відповісти
 
 