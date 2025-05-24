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Росіяни атакували Нікопольщину та Синельниківщину: пошкоджено будинки, адмінбудівлю, релігійну установу та підприємство. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 24 травня російські війська атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області, унаслідок чого є руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ворог бив по Нікопольщині дронами-камікадзе, скидав боєприпаси з БпЛА та обстрілював з важкої артилерії.

Під ворожими ударами перебували Нікополь, Марганецька і Покровська громади.

Унаслідок ворожих атак пошкоджені адмінбудівля й багатоповерхівка, релігійна установа. Люди не постраждали.

Також дивіться: Росіяни понад 20 разів атакували дронами, КАБами та з артилерії Нікопольщину й Синельниківщину. ФОТОрепортаж

Обстріли Дніпропетровщини 24 травня

Від атак FPV-дронами потерпав і Синельниківський район – Межівська та Маломихайлівська громади.

Понівечені транспортне підприємство і приватний будинок. Минулося без загиблих та поранених.

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Обстріли Дніпропетровщини 24 травня
Обстріли Дніпропетровщини 24 травня

Автор: 

обстріл (28948) Нікополь (1229) Дніпропетровська область (3825) Нікопольський район (250) Синельниківський район (84)


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