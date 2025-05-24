Росіяни атакували Нікопольщину та Синельниківщину: пошкоджено будинки, адмінбудівлю, релігійну установу та підприємство. ФОТОрепортаж
Упродовж дня 24 травня російські війська атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області, унаслідок чого є руйнування.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, ворог бив по Нікопольщині дронами-камікадзе, скидав боєприпаси з БпЛА та обстрілював з важкої артилерії.
Під ворожими ударами перебували Нікополь, Марганецька і Покровська громади.
Унаслідок ворожих атак пошкоджені адмінбудівля й багатоповерхівка, релігійна установа. Люди не постраждали.
Від атак FPV-дронами потерпав і Синельниківський район – Межівська та Маломихайлівська громади.
Понівечені транспортне підприємство і приватний будинок. Минулося без загиблих та поранених.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль