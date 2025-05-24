Росіяни атакували Нікопольщину та Синельниківщину: пошкоджено будинки, адмінбудівлю, релігійну установу та підприємство. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 24 травня російські війська атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області, унаслідок чого є руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ворог бив по Нікопольщині дронами-камікадзе, скидав боєприпаси з БпЛА та обстрілював з важкої артилерії.



Під ворожими ударами перебували Нікополь, Марганецька і Покровська громади.



Унаслідок ворожих атак пошкоджені адмінбудівля й багатоповерхівка, релігійна установа. Люди не постраждали.

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Від атак FPV-дронами потерпав і Синельниківський район – Межівська та Маломихайлівська громади.



Понівечені транспортне підприємство і приватний будинок. Минулося без загиблих та поранених.

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