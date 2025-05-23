Росіяни били по Нікопольщині й Синельниківщині: постраждала жінка, пошкоджено будинки, адмінбудівлю, авто та газогін. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 23 травня ворожі дрони й артилерія працювали по прифронтовим територіям Дніпропетровської області, унаслідок чого є постраждала і руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Так, було гучно на Нікопольщині. Агресор тероризував Нікополь, Марганецьку, Мирівську та Покровську громади.



Унаслідок ворожої атаки постраждала 22-річна дівчина. Їй надали необхідну допомогу. Оговтуватися буде вдома.

Також пошкоджені адмінбудівля, п’ятиповерхівка, два приватні будинки, господарська споруда, декілька легковиків. Зачепило й газогін.

Також дивіться: В Дніпропетровській ОВА спростували фейк про вихід росіян на кордон області. ФОТО

По Межівській громаді на Синельниківщині російські війська двічі вгатили з БпЛА. Потрощені дві приватні оселі, господарська споруда, авто. По Новопавлівській громаді вдарили КАБами. Наслідки уточнюються.

Дивіться: Росіяни понад 20 разів атакували дронами, КАБами та з артилерії Нікопольщину й Синельниківщину. ФОТОрепортаж

За уточненою інформацією через ранкову атаку БпЛА у Самарівському районі, окрім загоряння будівлі, що не експлуатувалася, виникла пожежа на території ферми.











