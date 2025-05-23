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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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Росіяни били по Нікопольщині й Синельниківщині: постраждала жінка, пошкоджено будинки, адмінбудівлю, авто та газогін. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 23 травня ворожі дрони й артилерія працювали по прифронтовим територіям Дніпропетровської області, унаслідок чого є постраждала і руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Так, було гучно на Нікопольщині. Агресор тероризував Нікополь, Марганецьку, Мирівську та Покровську громади.

Унаслідок ворожої атаки постраждала 22-річна дівчина. Їй надали необхідну допомогу. Оговтуватися буде вдома.

Також пошкоджені адмінбудівля, п’ятиповерхівка, два приватні будинки, господарська споруда, декілька легковиків. Зачепило й газогін.

Також дивіться: В Дніпропетровській ОВА спростували фейк про вихід росіян на кордон області. ФОТО

Обстріли Нікопольщини 23 травня

По Межівській громаді на Синельниківщині російські війська двічі вгатили з БпЛА. Потрощені дві приватні оселі, господарська споруда, авто. По Новопавлівській громаді вдарили КАБами. Наслідки уточнюються.

Дивіться: Росіяни понад 20 разів атакували дронами, КАБами та з артилерії Нікопольщину й Синельниківщину. ФОТОрепортаж

За уточненою інформацією через ранкову атаку БпЛА у Самарівському районі, окрім загоряння будівлі, що не експлуатувалася, виникла пожежа на території ферми.

Обстріли Нікопольщини 23 травня
Обстріли Нікопольщини 23 травня
Обстріли Нікопольщини 23 травня
Обстріли Нікопольщини 23 травня
Обстріли Нікопольщини 23 травня
Обстріли Нікопольщини 23 травня

Автор: 

обстріл (28973) Нікополь (1229) Дніпропетровська область (3829) Нікопольський район (252)


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