Росіяни били по Нікопольщині й Синельниківщині: постраждала жінка, пошкоджено будинки, адмінбудівлю, авто та газогін. ФОТОрепортаж
Упродовж дня 23 травня ворожі дрони й артилерія працювали по прифронтовим територіям Дніпропетровської області, унаслідок чого є постраждала і руйнування.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Так, було гучно на Нікопольщині. Агресор тероризував Нікополь, Марганецьку, Мирівську та Покровську громади.
Унаслідок ворожої атаки постраждала 22-річна дівчина. Їй надали необхідну допомогу. Оговтуватися буде вдома.
Також пошкоджені адмінбудівля, п’ятиповерхівка, два приватні будинки, господарська споруда, декілька легковиків. Зачепило й газогін.
По Межівській громаді на Синельниківщині російські війська двічі вгатили з БпЛА. Потрощені дві приватні оселі, господарська споруда, авто. По Новопавлівській громаді вдарили КАБами. Наслідки уточнюються.
За уточненою інформацією через ранкову атаку БпЛА у Самарівському районі, окрім загоряння будівлі, що не експлуатувалася, виникла пожежа на території ферми.
Будь ласка, зачекайте...
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