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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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Россияне били по Никопольскому и Синельниковскому районам: пострадала женщина, повреждены дома, административное здание, автомобиль и газопровод. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 23 мая вражеские дроны и артиллерия работали по прифронтовым территориям Днепропетровской области, в результате чего есть пострадавшие и разрушения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Было громко на Никопольщине. Агрессор терроризировал Никополь, Марганецкую, Мировскую и Покровскую громады.

Вследствие вражеской атаки пострадала 22-летняя девушка. Ей оказали необходимую помощь. Поправляться будет дома.

Также повреждены админздание, пятиэтажка, два частных дома, хозяйственная постройка, несколько легковушек. Задело и газопровод.

Также смотрите: В Днепропетровской ОГА опровергли фейк о выходе россиян на границу области. ФОТО

Обстрелы Никопольщины 23 мая

По Межевской громаде на Синельниковщине российские войска дважды ударили из БпЛА. Разбиты два частных дома, хозяйственная постройка, авто. По Новопавловской громаде ударили КАБами. Последствия уточняются.

Смотрите: Россияне более 20 раз атаковали дронами, КАБами и из артиллерии Никопольщину и Синельниковщину. ФОТОрепортаж

По уточненной информации, из-за утренней атаки БпЛА в Самаровском районе, кроме возгорания здания, которое не эксплуатировалось, возник пожар на территории фермы.

Обстрелы Никопольщины 23 мая
Обстрелы Никопольщины 23 мая
Обстрелы Никопольщины 23 мая
Обстрелы Никопольщины 23 мая
Обстрелы Никопольщины 23 мая
Обстрелы Никопольщины 23 мая

Автор: 

обстрел (27652) Никополь (1060) Днепропетровская область (4048) Никопольский район (249)


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