Россияне били по Никопольскому и Синельниковскому районам: пострадала женщина, повреждены дома, административное здание, автомобиль и газопровод. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 23 мая вражеские дроны и артиллерия работали по прифронтовым территориям Днепропетровской области, в результате чего есть пострадавшие и разрушения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Было громко на Никопольщине. Агрессор терроризировал Никополь, Марганецкую, Мировскую и Покровскую громады.



Вследствие вражеской атаки пострадала 22-летняя девушка. Ей оказали необходимую помощь. Поправляться будет дома.

Также повреждены админздание, пятиэтажка, два частных дома, хозяйственная постройка, несколько легковушек. Задело и газопровод.

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По Межевской громаде на Синельниковщине российские войска дважды ударили из БпЛА. Разбиты два частных дома, хозяйственная постройка, авто. По Новопавловской громаде ударили КАБами. Последствия уточняются.

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По уточненной информации, из-за утренней атаки БпЛА в Самаровском районе, кроме возгорания здания, которое не эксплуатировалось, возник пожар на территории фермы.











