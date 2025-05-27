Враг ночью атаковал Самаровский, Синельниковский и Никопольский районы, двое пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 27 мая российские захватчики атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. Под ударом оказались три района.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Силы ПВО уничтожили в области 5 вражеских БпЛА. В результате атаки в в Самаровском районе пострадал мужчина. Повреждены частный дом и хозяйственная постройка.

В Синельниковском районе враг атаковал Межевскую и Маломихайловскую громады. Из-за ударов дронами различных типов побиты сельскохозяйственное предприятие, частный дом и авто. Также в этом районе пострадал 54-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

С вечера и до утра оккупанты продолжали атаковать Никопольщину. Применяли FPV, артиллерию, сбрасывали боеприпасы с беспилотника. Потерпели Никополь, Марганецкая и Покровская громады.

В Никополе повреждено авто скорой помощи и легковушка. К счастью, люди не пострадали.

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