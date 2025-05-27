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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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Ворог вночі атакував Самарівський, Синельниківський та Нікопольський райони, двоє постраждалих. ФОТОрепортаж

У ніч проти 27 травня російські загарбники атакували Дніпропетровщину безпілотниками. Під ударом опинилися три райони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Сили ППО знищили в області 5 ворожих БпЛА. Внаслідок атаки у у Самарівському районі постраждав чоловік. Пошкоджені приватний будинок та господарська споруда.

У Синельниківському районі ворог атакував Межівську та Маломихайлівську громади. Через удари дронами різних типів понівечені сільськогосподарське підприємство, приватний будинок та авто. Також в цьому районі постраждав 54-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

З вечора і до ранку окупанти продовжували атакувати Нікопольщину. Застосовували FPV, артилерію, скидав боєприпаси з безпілотника. Потерпали Нікополь, Марганецька та Покровська громади.

У Нікополі пошкоджене авто швидкої допомоги й легковик. На щастя, люди не постраждали.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти атакували три райони Дніпропетровщини: троє постраждалих, пошкоджено будинки, сільгосппідприємство та авто. ФОТОрепортаж

Обстріли Дніпропетровщини вночі 27 травня
Обстріли Дніпропетровщини вночі 27 травня
Обстріли Дніпропетровщини вночі 27 травня
Обстріли Дніпропетровщини вночі 27 травня

Автор: 

обстріл (28973) Дніпропетровська область (3826) Нікопольський район (252) Самарівський район (4) Синельниківський район (85)


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