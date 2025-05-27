Ворог вночі атакував Самарівський, Синельниківський та Нікопольський райони, двоє постраждалих. ФОТОрепортаж
У ніч проти 27 травня російські загарбники атакували Дніпропетровщину безпілотниками. Під ударом опинилися три райони.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Сили ППО знищили в області 5 ворожих БпЛА. Внаслідок атаки у у Самарівському районі постраждав чоловік. Пошкоджені приватний будинок та господарська споруда.
У Синельниківському районі ворог атакував Межівську та Маломихайлівську громади. Через удари дронами різних типів понівечені сільськогосподарське підприємство, приватний будинок та авто. Також в цьому районі постраждав 54-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.
З вечора і до ранку окупанти продовжували атакувати Нікопольщину. Застосовували FPV, артилерію, скидав боєприпаси з безпілотника. Потерпали Нікополь, Марганецька та Покровська громади.
У Нікополі пошкоджене авто швидкої допомоги й легковик. На щастя, люди не постраждали.
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