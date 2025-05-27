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Остатки вражеской ракеты Х-101 нашли в Киевской области возле железнодорожных путей, - ГСЧС. ФОТО

В Киевской области возле железнодорожного пути нашли остатки вражеской ракеты Х-101.

Об этом сообщила ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

На место происшествия прибыли саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Специалисты установили, что найденные предметы - это безопасные остатки крылатой российской ракеты Х-101.

Призываем граждан к осмотрительности и ответственности! В случае обнаружения обломков ракет или БпЛА - не приближайтесь, не прикасайтесь, а немедленно звоните "101"!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Боевую часть ракеты X-101 обнаружили во дворе дома в Киевской области, - ГСЧС. ФОТО

Остатки вражеской ракеты Х-101 нашли в Киевской области возле железной дороги

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Киевская область (4186) ракеты (3592) ГСЧС (4998) сапер (144)


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нині варто обходити десятою дорогою будь-які залишки понівеченого металу, але люди мають таку рису як цікавість
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27.05.2025 12:52 Ответить
В цих ракетах багато дорогоцінних металів та інших компонентів , тому підприємливі українці буквально полюють на ці залишках щоб здати на брухт.
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27.05.2025 13:20 Ответить
Маячня. Українське ПВО розносить ракету на атоми - як бачимо на фото кусок дешевого дюралюмінієвого корпусу.
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27.05.2025 13:53 Ответить
Ви ж у ППО служите? І власними руками їх розносите на атоми? Правда ж?
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27.05.2025 14:09 Ответить
Нэ - ракета Хаймарса гладить ніжно крилом по крилу ракету Х-101.
Це всі бачать у небі в хмарі диму та вогню, коли ракети зустрічаються.
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27.05.2025 14:23 Ответить
А Хаймарс тут взагалі при чому?
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27.05.2025 14:45 Ответить
Не сперечайтеся , пан явно ПВОшник -професіонал, що навіть з хаймарсу збиває ворожі ракети. На жаль таких майстрів одиниці, інші не такі вправні, достатньо лише пошукати в інеті.

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27.05.2025 17:27 Ответить
 
 