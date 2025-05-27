Остатки вражеской ракеты Х-101 нашли в Киевской области возле железнодорожных путей, - ГСЧС. ФОТО
В Киевской области возле железнодорожного пути нашли остатки вражеской ракеты Х-101.
Об этом сообщила ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
На место происшествия прибыли саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Специалисты установили, что найденные предметы - это безопасные остатки крылатой российской ракеты Х-101.
Призываем граждан к осмотрительности и ответственности! В случае обнаружения обломков ракет или БпЛА - не приближайтесь, не прикасайтесь, а немедленно звоните "101"!
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