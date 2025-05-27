Залишки ворожої ракети Х-101 знайшли на Київщині біля залізничної колії, - ДСНС. ФОТО

На Київщині біля залізничної колії знайшли залишки ворожої ракети Х-101.

Про це повідомила ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

На місце події прибули сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України. Фахівці встановили, що знайдені предмети – це безпечні залишки крилатої російської ракети Х-101.

Закликаємо громадян до обачності та відповідальності! У разі виявлення уламків ракет або БпЛА – не наближайтеся, не торкайтеся, а негайно дзвоніть "101"!

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