УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9544 відвідувача онлайн
Новини Фото Знешкодження ракет і дронів
2 090 7

Залишки ворожої ракети Х-101 знайшли на Київщині біля залізничної колії, - ДСНС. ФОТО

На Київщині біля залізничної колії знайшли залишки ворожої ракети Х-101.

Про це повідомила ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

На місце події прибули сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України. Фахівці встановили, що знайдені предмети – це безпечні залишки крилатої російської ракети Х-101.

Закликаємо громадян до обачності та відповідальності! У разі виявлення уламків ракет або БпЛА – не наближайтеся, не торкайтеся, а негайно дзвоніть "101"!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бойову частину ракети X-101 виявили на подвір’ї будинку в Київській області, - ДСНС. ФОТО

Залишки ворожої ракети Х-101 знайшли на Київщині біля залізниці

Автор: 

Київська область (4080) ракети (4048) ДСНС (5137) сапер (202)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
нині варто обходити десятою дорогою будь-які залишки понівеченого металу, але люди мають таку рису як цікавість
показати весь коментар
27.05.2025 12:52 Відповісти
В цих ракетах багато дорогоцінних металів та інших компонентів , тому підприємливі українці буквально полюють на ці залишках щоб здати на брухт.
показати весь коментар
27.05.2025 13:20 Відповісти
Маячня. Українське ПВО розносить ракету на атоми - як бачимо на фото кусок дешевого дюралюмінієвого корпусу.
показати весь коментар
27.05.2025 13:53 Відповісти
Ви ж у ППО служите? І власними руками їх розносите на атоми? Правда ж?
показати весь коментар
27.05.2025 14:09 Відповісти
Нэ - ракета Хаймарса гладить ніжно крилом по крилу ракету Х-101.
Це всі бачать у небі в хмарі диму та вогню, коли ракети зустрічаються.
показати весь коментар
27.05.2025 14:23 Відповісти
А Хаймарс тут взагалі при чому?
показати весь коментар
27.05.2025 14:45 Відповісти
Не сперечайтеся , пан явно ПВОшник -професіонал, що навіть з хаймарсу збиває ворожі ракети. На жаль таких майстрів одиниці, інші не такі вправні, достатньо лише пошукати в інеті.

У Кіровоградській області вибухотехніки поліції знищили бойову частину російської крилатої ракети, яка не здетонувала.2 січ. 2025 р
У Стрийському районі на Львівщині, за 400 метрів від житлових будинків, виявили російську ракету, яку підбила ППО, але вона не здетонувала 7 лют. 2024 р
Після однієї з ворожих атак на Чернігівщині виявили частину російської ракети, яка не здетонувала 22.10.2024
У Чернівецькій області піротехніки підірвали бойову частину російської ракети, яка не здетонувала.5 груд. 2024 р.
Атака РФ 15 січня по Львівщині: на Стрийщині виявили ракету, яка не здетонувала 15 січ. 2025 р
На Хмельниччині знешкодили ворожу ракету, яка не здетонувала 02 квітня 2024
показати весь коментар
27.05.2025 17:27 Відповісти
 
 