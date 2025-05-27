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$8000 за проезд в отсеке для инструментов: в Одесской области задержали водителей из Молдовы, которые перевозили уклонистов. ФОТОрепортаж

Мужчина призывного возраста заплатил $8000 за "скрытый" проезд рейсовым автобусом коммерческой компании, осуществляющей перевозки в Молдову: нарушителя спрятали в отсеке для инструмента.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Оперативники отдела внутренней безопасности Главного отдела обеспечения внутренней и собственной безопасности "Юг" ГПСУ совместно с сотрудниками ВБ УСБУ в Одесской области и Нацполицией задержали двух граждан Молдовы, которые пытались переправить через госграницу мужчину призывного возраста.

Как оказалось, водители таким образом вели целый бизнес, подыскивая "клиентов" через мессенджеры. Им сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления и избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Также смотрите: На лодке в Венгрию за $10000: на Закарпатье разоблачен канал переправки мужчин в ЕС, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Водители из Молдовы перевозили в скрытом отсеке уклонистов
Водители из Молдовы перевозили в скрытом отсеке уклонистов
Водители из Молдовы перевозили в скрытом отсеке уклонистов

Также смотрите: Пытались незаконно пересечь границу с Молдовой: на Буковине с помощью дрона задержали двух уклонистов, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

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Молдова (1883) Одесская область (3623) уклонисты (913)


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Кожна така новина доводить що внутрішній зелений ворог свідомо знищує українців в інтересах раісі
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27.05.2025 13:54 Ответить
це навіть не про участь у бойових діях..., це про здатність влади організувати достойний опір в тилу - налагодити військове виробництво всього, що так не вистачає для фронту..., а не вистачає всього..., дати людям нормальну зарплату, умови, бронь ту нещасну... й досі всі підрозділи збирають на необхідні речі, а люди з легкістю знаходять - 7-10-20 тисяч доларів, щоб перетнути кордон та виїхати з країни...
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27.05.2025 14:10 Ответить
от цікаво мені, звідки вони всі стільки грошей беруть? а потім кричать "Україна самая ніщая страна!"
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27.05.2025 15:57 Ответить
 
 