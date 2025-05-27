$8000 за проезд в отсеке для инструментов: в Одесской области задержали водителей из Молдовы, которые перевозили уклонистов. ФОТОрепортаж

Мужчина призывного возраста заплатил $8000 за "скрытый" проезд рейсовым автобусом коммерческой компании, осуществляющей перевозки в Молдову: нарушителя спрятали в отсеке для инструмента.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Оперативники отдела внутренней безопасности Главного отдела обеспечения внутренней и собственной безопасности "Юг" ГПСУ совместно с сотрудниками ВБ УСБУ в Одесской области и Нацполицией задержали двух граждан Молдовы, которые пытались переправить через госграницу мужчину призывного возраста.

Как оказалось, водители таким образом вели целый бизнес, подыскивая "клиентов" через мессенджеры. Им сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления и избрана мера пресечения - содержание под стражей.

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