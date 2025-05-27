$8000 за проїзд у відсіку для інструменту: на Одещині затримали водіїв з Молдови, які перевозили ухилянтів. ФОТОрепортаж

Чоловік призовного віку заплатив $8000 за "прихований" проїзд рейсовим автобусом комерційної компанії, що здійснює перевезення до Молдови: порушника сховали у відсіку для інструменту.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Оперативники відділу внутрішньої безпеки Головного відділу забезпечення внутрішньої та власної безпеки "Південь" ДПСУ спільно зі співробітниками ВБ УСБУ в Одеській області та Нацполіцією затримали двох громадян Молдови, які намагалися переправити через держкордон чоловіка призовного віку.

Як виявилося, водії таким чином вели цілий бізнес, підшуковуючи "клієнтів" через месенджери. Їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

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