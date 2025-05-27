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$8000 за проїзд у відсіку для інструменту: на Одещині затримали водіїв з Молдови, які перевозили ухилянтів. ФОТОрепортаж

Чоловік призовного віку заплатив $8000 за "прихований" проїзд рейсовим автобусом комерційної компанії, що здійснює перевезення до Молдови: порушника сховали у відсіку для інструменту.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Оперативники відділу внутрішньої безпеки Головного відділу забезпечення внутрішньої та власної безпеки "Південь" ДПСУ спільно зі співробітниками ВБ УСБУ в Одеській області та Нацполіцією затримали двох громадян Молдови, які намагалися переправити через держкордон чоловіка призовного віку.

Як виявилося, водії таким чином вели цілий бізнес, підшуковуючи "клієнтів" через месенджери. Їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Також дивіться: На човні до Угорщини за $10000: на Закарпатті викрито канал переправлення чоловіків до ЄС, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Водії з Молдови перевозили в прихованому відсіку ухилянтів
Водії з Молдови перевозили в прихованому відсіку ухилянтів
Водії з Молдови перевозили в прихованому відсіку ухилянтів

Також дивіться: Намагались незаконно перетнути кордон з Молдовою: на Буковині за допомогою дрона затримали двох ухилянтів, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

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Молдова (2085) Одеська область (3273) ухилянти (978)


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Кожна така новина доводить що внутрішній зелений ворог свідомо знищує українців в інтересах раісі
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27.05.2025 13:54 Відповісти
це навіть не про участь у бойових діях..., це про здатність влади організувати достойний опір в тилу - налагодити військове виробництво всього, що так не вистачає для фронту..., а не вистачає всього..., дати людям нормальну зарплату, умови, бронь ту нещасну... й досі всі підрозділи збирають на необхідні речі, а люди з легкістю знаходять - 7-10-20 тисяч доларів, щоб перетнути кордон та виїхати з країни...
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27.05.2025 14:10 Відповісти
от цікаво мені, звідки вони всі стільки грошей беруть? а потім кричать "Україна самая ніщая страна!"
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27.05.2025 15:57 Відповісти
 
 