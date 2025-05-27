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Новини Фото Викрили переправників ухилянтів
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На човні до Угорщини за $10000: на Закарпатті викрито канал переправлення чоловіків до ЄС, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Прикордонники Чопського загону спільно з міграційною поліцією викрили канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

На Закарпатті викрили канал незаконного переправлення чоловіків до ЄС
На Закарпатті викрили канал незаконного переправлення чоловіків до ЄС

Групу з семи осіб, які організували схему в Ужгородському районі, очолював 60-річний житель села Саловка.

Як зазначається, зловмисники знаходили "клієнтів" через спільних знайомих, транспортували їх до місця переправлення, забезпечували проживання і харчування. Вартість нелегальної послуги сягала від 7000 до 10000 доларів США, включаючи переправлення на гумовому човні через річку.

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На Закарпатті викрили канал незаконного переправлення чоловіків до ЄС
На Закарпатті викрили канал незаконного переправлення чоловіків до ЄС
На Закарпатті викрили канал незаконного переправлення чоловіків до ЄС

Під час спецоперації прикордонники затримали трьох учасників групи під час спроби переправлення двох чоловіків - 38-річного з Київщини та 21-річного з Харківщини - до Угорщини. У підготовленому для переправлення гумовому човні затриманих планували відправити до ЄС.

Під час обшуків у помешканнях фігурантів виявили готівку, три автомобілі, радіостанції, телефони, банківські картки, закордонні паспорти іноземної держави та чорнові записи.

Організатора та двох виконавців затримали за ст. 208 КПК України, а їхніх пособників - за адміністративною статтею 185-10 КУпАП. Двоє чоловіків, які намагалися перетнути кордон, притягнуті до відповідальності за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП.

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На Закарпатті викрили канал незаконного переправлення чоловіків до ЄС
На Закарпатті викрили канал незаконного переправлення чоловіків до ЄС
На Закарпатті викрили канал незаконного переправлення чоловіків до ЄС
На Закарпатті викрили канал незаконного переправлення чоловіків до ЄС

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Переправляв чоловіків за $5000: на Волині затримано організатора, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6104) ухилянти (978) Закарпатська область (2069)


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Топ коментарі
+5
Спочатку сцикуни наголосували за клоунів, бо поржати забажалося. А потім побіжали з країни як таргани. Вам що, ржачка не сподобалася? Куди ви тікаєте?
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27.05.2025 13:10
+2
Ей, куди ви виборці зеленої країни мрій? Ротоба і відпочинок тут в Україні. Це сюди мають їхати на роботу з ЄС, а не навпаки і чому так дорого за поїздку в один бік ад 10 штук баксів, коли можна було при "баризі" поїхати на каву до ЄС за 50 баксів?
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27.05.2025 13:20
+1
Кожна така новина доводить що внутрішній зелений ворог свідомо знищує українців в інтересах раісі
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27.05.2025 13:51
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Спочатку сцикуни наголосували за клоунів, бо поржати забажалося. А потім побіжали з країни як таргани. Вам що, ржачка не сподобалася? Куди ви тікаєте?
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27.05.2025 13:10 Відповісти
Ну і як же ж вони теперка за мадярами шпигуватимуть?
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27.05.2025 13:11 Відповісти
Ей, куди ви виборці зеленої країни мрій? Ротоба і відпочинок тут в Україні. Це сюди мають їхати на роботу з ЄС, а не навпаки і чому так дорого за поїздку в один бік ад 10 штук баксів, коли можна було при "баризі" поїхати на каву до ЄС за 50 баксів?
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27.05.2025 13:20 Відповісти
Дурню кажете. Дивіться уважно на результати голосувань, все що правляча верхівка пропонувала, так звана опозиція підтримувала, як в Рашці. Тому нічого не змінилося б, може було б навіть гірше.
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27.05.2025 14:47 Відповісти
Такий собі український Харон.
Харон переправляв 🛶 душі померлих через річку Стікс в царство мертвих.
А український Харон, незаконно переправляв громадян України до країн ЄС, на гумовому човнику з радіостанцією в руках 😆😂
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27.05.2025 13:29 Відповісти
За кордоном добре. Розповідаєш про свою лиху долю, про злого і підступного ворога, котрий напав на твою країну, а тобі за це гроші дають. Навіть працювати не треба!
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27.05.2025 13:37 Відповісти
Треба вчити мову і через деякий час, працювати. Ніхто, просто так, гроші не дає
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27.05.2025 15:52 Відповісти
Кожна така новина доводить що внутрішній зелений ворог свідомо знищує українців в інтересах раісі
показати весь коментар
27.05.2025 13:51 Відповісти
Скільки ухилянтів знадобилось щоб їх затримати...
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27.05.2025 14:07 Відповісти
 
 