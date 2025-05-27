На човні до Угорщини за $10000: на Закарпатті викрито канал переправлення чоловіків до ЄС, - ДПСУ. ФОТОрепортаж
Прикордонники Чопського загону спільно з міграційною поліцією викрили канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
Групу з семи осіб, які організували схему в Ужгородському районі, очолював 60-річний житель села Саловка.
Як зазначається, зловмисники знаходили "клієнтів" через спільних знайомих, транспортували їх до місця переправлення, забезпечували проживання і харчування. Вартість нелегальної послуги сягала від 7000 до 10000 доларів США, включаючи переправлення на гумовому човні через річку.
Під час спецоперації прикордонники затримали трьох учасників групи під час спроби переправлення двох чоловіків - 38-річного з Київщини та 21-річного з Харківщини - до Угорщини. У підготовленому для переправлення гумовому човні затриманих планували відправити до ЄС.
Під час обшуків у помешканнях фігурантів виявили готівку, три автомобілі, радіостанції, телефони, банківські картки, закордонні паспорти іноземної держави та чорнові записи.
Організатора та двох виконавців затримали за ст. 208 КПК України, а їхніх пособників - за адміністративною статтею 185-10 КУпАП. Двоє чоловіків, які намагалися перетнути кордон, притягнуті до відповідальності за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП.
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Харон переправляв 🛶 душі померлих через річку Стікс в царство мертвих.
А український Харон, незаконно переправляв громадян України до країн ЄС, на гумовому човнику з радіостанцією в руках 😆😂