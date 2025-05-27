На човні до Угорщини за $10000: на Закарпатті викрито канал переправлення чоловіків до ЄС, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Прикордонники Чопського загону спільно з міграційною поліцією викрили канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.





Групу з семи осіб, які організували схему в Ужгородському районі, очолював 60-річний житель села Саловка.

Як зазначається, зловмисники знаходили "клієнтів" через спільних знайомих, транспортували їх до місця переправлення, забезпечували проживання і харчування. Вартість нелегальної послуги сягала від 7000 до 10000 доларів США, включаючи переправлення на гумовому човні через річку.

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Під час спецоперації прикордонники затримали трьох учасників групи під час спроби переправлення двох чоловіків - 38-річного з Київщини та 21-річного з Харківщини - до Угорщини. У підготовленому для переправлення гумовому човні затриманих планували відправити до ЄС.

Під час обшуків у помешканнях фігурантів виявили готівку, три автомобілі, радіостанції, телефони, банківські картки, закордонні паспорти іноземної держави та чорнові записи.

Організатора та двох виконавців затримали за ст. 208 КПК України, а їхніх пособників - за адміністративною статтею 185-10 КУпАП. Двоє чоловіків, які намагалися перетнути кордон, притягнуті до відповідальності за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП.

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