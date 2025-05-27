На лодке в Венгрию за $10000: на Закарпатье разоблачен канал переправки мужчин в ЕС, - ГПСУ. ФОТОрепортаж
Пограничники Чопского отряда совместно с миграционной полицией разоблачили канал незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
Группу из семи человек, которые организовали схему в Ужгородском районе, возглавлял 60-летний житель села Саловка.
Как отмечается, злоумышленники находили "клиентов" через общих знакомых, транспортировали их к месту переправки, обеспечивали проживание и питание. Стоимость нелегальной услуги достигала от 7000 до 10000 долларов США, включая переправку на резиновой лодке через реку.
Во время спецоперации пограничники задержали трех участников группы при попытке переправки двух мужчин - 38-летнего из Киевской области и 21-летнего из Харьковской области - в Венгрию. В подготовленной для переправки резиновой лодке задержанных планировали отправить в ЕС.
Во время обысков в помещениях фигурантов обнаружили наличные, три автомобиля, радиостанции, телефоны, банковские карты, загранпаспорта иностранного государства и черновые записи.
Организатора и двух исполнителей задержали по ст. 208 УПК Украины, а их пособников - по административной статье 185-10 КУоАП. Двое мужчин, которые пытались пересечь границу, привлечены к ответственности по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП.
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Харон переправляв 🛶 душі померлих через річку Стікс в царство мертвих.
А український Харон, незаконно переправляв громадян України до країн ЄС, на гумовому човнику з радіостанцією в руках 😆😂