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На лодке в Венгрию за $10000: на Закарпатье разоблачен канал переправки мужчин в ЕС, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Пограничники Чопского отряда совместно с миграционной полицией разоблачили канал незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

На Закарпатье разоблачили канал незаконной переправки мужчин в ЕС
На Закарпатье разоблачили канал незаконной переправки мужчин в ЕС

Группу из семи человек, которые организовали схему в Ужгородском районе, возглавлял 60-летний житель села Саловка.

Как отмечается, злоумышленники находили "клиентов" через общих знакомых, транспортировали их к месту переправки, обеспечивали проживание и питание. Стоимость нелегальной услуги достигала от 7000 до 10000 долларов США, включая переправку на резиновой лодке через реку.

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На Закарпатье разоблачили канал незаконной переправки мужчин в ЕС
На Закарпатье разоблачили канал незаконной переправки мужчин в ЕС
На Закарпатье разоблачили канал незаконной переправки мужчин в ЕС

Во время спецоперации пограничники задержали трех участников группы при попытке переправки двух мужчин - 38-летнего из Киевской области и 21-летнего из Харьковской области - в Венгрию. В подготовленной для переправки резиновой лодке задержанных планировали отправить в ЕС.

Во время обысков в помещениях фигурантов обнаружили наличные, три автомобиля, радиостанции, телефоны, банковские карты, загранпаспорта иностранного государства и черновые записи.

Организатора и двух исполнителей задержали по ст. 208 УПК Украины, а их пособников - по административной статье 185-10 КУоАП. Двое мужчин, которые пытались пересечь границу, привлечены к ответственности по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП.

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На Закарпатье разоблачили канал незаконной переправки мужчин в ЕС
На Закарпатье разоблачили канал незаконной переправки мужчин в ЕС
На Закарпатье разоблачили канал незаконной переправки мужчин в ЕС
На Закарпатье разоблачили канал незаконной переправки мужчин в ЕС

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Автор: 

Госпогранслужба (6546) уклонисты (913) Закарпатская область (2603)


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Топ комментарии
+6
Спочатку сцикуни наголосували за клоунів, бо поржати забажалося. А потім побіжали з країни як таргани. Вам що, ржачка не сподобалася? Куди ви тікаєте?
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27.05.2025 13:10
+3
Ей, куди ви виборці зеленої країни мрій? Ротоба і відпочинок тут в Україні. Це сюди мають їхати на роботу з ЄС, а не навпаки і чому так дорого за поїздку в один бік ад 10 штук баксів, коли можна було при "баризі" поїхати на каву до ЄС за 50 баксів?
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27.05.2025 13:20
+1
Кожна така новина доводить що внутрішній зелений ворог свідомо знищує українців в інтересах раісі
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27.05.2025 13:51
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Спочатку сцикуни наголосували за клоунів, бо поржати забажалося. А потім побіжали з країни як таргани. Вам що, ржачка не сподобалася? Куди ви тікаєте?
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27.05.2025 13:10 Ответить
Ну і як же ж вони теперка за мадярами шпигуватимуть?
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27.05.2025 13:11 Ответить
Ей, куди ви виборці зеленої країни мрій? Ротоба і відпочинок тут в Україні. Це сюди мають їхати на роботу з ЄС, а не навпаки і чому так дорого за поїздку в один бік ад 10 штук баксів, коли можна було при "баризі" поїхати на каву до ЄС за 50 баксів?
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27.05.2025 13:20 Ответить
Дурню кажете. Дивіться уважно на результати голосувань, все що правляча верхівка пропонувала, так звана опозиція підтримувала, як в Рашці. Тому нічого не змінилося б, може було б навіть гірше.
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27.05.2025 14:47 Ответить
Такий собі український Харон.
Харон переправляв 🛶 душі померлих через річку Стікс в царство мертвих.
А український Харон, незаконно переправляв громадян України до країн ЄС, на гумовому човнику з радіостанцією в руках 😆😂
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27.05.2025 13:29 Ответить
За кордоном добре. Розповідаєш про свою лиху долю, про злого і підступного ворога, котрий напав на твою країну, а тобі за це гроші дають. Навіть працювати не треба!
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27.05.2025 13:37 Ответить
Треба вчити мову і через деякий час, працювати. Ніхто, просто так, гроші не дає
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27.05.2025 15:52 Ответить
Кожна така новина доводить що внутрішній зелений ворог свідомо знищує українців в інтересах раісі
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27.05.2025 13:51 Ответить
Скільки ухилянтів знадобилось щоб їх затримати...
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27.05.2025 14:07 Ответить
 
 