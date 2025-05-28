Враг атаковал железнодорожную инфраструктуру в Харьковской, Донецкой и Сумской областях, - "Укрзализныця". ФОТОРЕПОРТАЖ

Железнодорожная инфраструктура в Харьковской, Донецкой и Сумской областях ночью и утром 28 мая находилась под вражескими атаками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в АО "Укрзализныця".

На Харьковщине обломки БПЛА упали на пути - железнодорожники временно перекрыли движение, чтобы дать возможность полиции и ГСЧС обезвредить остатки вражеского дрона, движение оперативно было восстановлено.

В Донецкой области, в Славянске, вследствие боевых действий была повреждена контактная сеть, обломки FPV-дрона также повредили стекло в вагоне электропоезда. Утром Славянск находился под очередным вражеским обстрелом, во время которого были повреждены окна в здании вокзала.

На Сумщине вражеский БПЛА незначительно повредил путь, однако движение по участку осуществляется без задержек.

"Жертв и пострадавших среди работников и пассажиров во всех случаях нет. Железнодорожники продолжают оперативно чинить инфраструктуру и обеспечивать движение по стране, несмотря на попытки врага вмешаться и остановить его", - отметили в компании.

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