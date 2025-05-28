Ворог атакував залізничну інфраструктуру на Харківщині, Донеччині та Сумщині, - Укрзалізниця. ФОТОрепортаж
Залізнична інфраструктура на Харківщині, Донеччині та Сумщині вночі та зранку 28 травня перебувала під ворожими атаками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в АТ "Укрзалізниця".
На Харківщині уламки БПЛА потрапили на колію - залізничники тимчасово перекрили рух, щоб дати можливість поліції та ДСНС знешкодити залишки ворожого дрона, рух оперативно було відновлено.
На Донеччині, в Словʼянську, внаслідок бойових дій була пошкоджена контактна мережа, уламки FPV-дрона також пошкодили скло у вагоні електропоїзда. Зранку Словʼянськ перебував під черговим ворожим обстрілом, під час якого було пошкоджено вікна в будівлі вокзалу.
На Сумщині ворожий БПЛА незначно пошкодив колію, проте рух ділянкою здійснюється без затримок.
"Жертв та постраждалих серед працівників та пасажирів у всіх випадках немає. Залізничники продовжують оперативно лагодити інфраструктуру і забезпечувати рух країною, попри намагання ворога втрутитись і зупинити його", - зазначили у компанії.
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