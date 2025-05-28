Рашисты ударили из "Смерча" по Константиновке: три человека ранены, есть повреждения. ФОТОрепортаж

Сегодня, 28 мая, в 09:15 город Константиновка Донецкой области подвергся очередному удару со стороны российских оккупационных войск. По населенному пункту было выпущено три ракеты из реактивной системы залпового огня "Смерч".

Об этом сообщил в фейсбуке глава городской военной администрации Сергей Горбунов, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно о пострадавших?

По его словам, в результате обстрела ранены трое мирных жителей. Сейчас пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

Что известно о разрушениях?

Ракетная атака нанесла существенные разрушения жилой и общественной инфраструктуре города. В частности, повреждены фасады пяти частных домов и шести многоэтажных жилых зданий. Кроме того, получил повреждения фасад местного учреждения культуры.

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