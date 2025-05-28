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Новини Фото Удари по Костянтинівці
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Рашисти вдарили зі "Смерча" по Костянтинівці: три людини поранені, є пошкодження. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 28 травня, о 09:15 місто Костянтинівка Донецької області зазнало чергового удару з боку російських окупаційних військ. По населеному пункту було випущено три ракети з реактивної системи залпового вогню "Смерч".

Про це повідомив у фейсбуку очільник міської військової адміністрації Сергій Горбунов, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо про постраждалих?

За його словами, унаслідок обстрілу поранено троє мирних мешканців. Наразі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.

Що відомо про руйнування?

Ракетна атака завдала суттєвих руйнувань житловій та громадській інфраструктурі міста. Зокрема, пошкоджено фасади п’яти приватних будинків і шести багатоповерхових житлових будівель. Крім того, зазнав пошкоджень фасад місцевого закладу культури.

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Костянтинівка після обстрілу 28 травня
Костянтинівка після обстрілу 28 травня
Костянтинівка після обстрілу 28 травня
Костянтинівка після обстрілу 28 травня
Костянтинівка після обстрілу 28 травня

Автор: 

обстріл (28993) Донецька область (8734) Краматорський район (334) Костянтинівка (324)


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