Наводили удари по Костянтинівці: СБУ затримала п’ятьох російських агентів. ФОТОрепортаж

Затримано агентурну групу ФСБ, яка коригувала російські удари по прифронтовій Костянтинівці.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про чотирьох жителів міста. Усі агенти діяли порізно, але мали одного спільного куратора від російської спецслужби. Їхнім основним завданням був збір координат, за якими розміщуються підрозділи Сил оборони.

Так, було затримано 35-річного IT-спеціаліста, який під виглядом налаштування інтернету у клієнтів "втемну" випитував у них про місця базування українських військ.

Інші троє фігурантів - 23-річний вантажник з місцевого ринку та двоє безробітних, які обходили місто та фіксували розташування потрібних об’єктів.

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Всіх агентів завербували через Telegram-канали з пошуку "легких заробітків". Вони позначали потенційні цілі на гугл-картах і додавали до скріншоту детальний опис місцевості.

СБУ викрила та затримала всіх учасників агентурної групи. У них вилучено мобільні телефони із доказами роботи на ФСБ.

Всім повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

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