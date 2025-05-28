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Новини Фото Затримання коригувальників
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Наводили удари по Костянтинівці: СБУ затримала п’ятьох російських агентів. ФОТОрепортаж

Затримано агентурну групу ФСБ, яка коригувала російські удари по прифронтовій Костянтинівці.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про чотирьох жителів міста. Усі агенти діяли порізно, але мали одного спільного куратора від російської спецслужби. Їхнім основним завданням був збір координат, за якими розміщуються підрозділи Сил оборони.

Так, було затримано 35-річного IT-спеціаліста, який під виглядом налаштування інтернету у клієнтів "втемну" випитував у них про місця базування українських військ.

Інші троє фігурантів - 23-річний вантажник з місцевого ринку та двоє безробітних, які обходили місто та фіксували розташування потрібних об’єктів.

Читайте: Інформатора спецслужб РФ, який коригував обстріли, затримано на Миколаївщині, - СБУ. ФОТО

Всіх агентів завербували через Telegram-канали з пошуку "легких заробітків". Вони позначали потенційні цілі на гугл-картах і додавали до скріншоту детальний опис місцевості.

СБУ викрила та затримала всіх учасників агентурної групи. У них вилучено мобільні телефони із доказами роботи на ФСБ.

Всім повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

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Затримано п'ятьох коригувальників у Костянтинівці
Затримано п'ятьох коригувальників у Костянтинівці
Затримано п'ятьох коригувальників у Костянтинівці
Затримано п'ятьох коригувальників у Костянтинівці
Затримано п'ятьох коригувальників у Костянтинівці

Автор: 

СБУ (12915) Донецька область (8734) коригування (65) Краматорський район (334) Костянтинівка (321)


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Чергові мерзенні мерзоти...
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28.05.2025 10:10 Відповісти
Жирна бабка потвора
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28.05.2025 10:11 Відповісти
гній
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28.05.2025 10:12 Відповісти
Виходить що в прифронтовому місті у чоловіків призовного віку є можливість вештатись де завгодно? А де ж ТЦКуни? Забув, там же прилітає, ТЦКуни бояться.
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28.05.2025 10:15 Відповісти
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28.05.2025 12:25 Відповісти
Там на пальцях можна перерахувати патріотів, які за Україну. а Зек-яник, який там правив десятиліття, бойки, ахметови, єфремови, рибаки... налаштували даунбасят на "русский мир". А сьогодні їх "молоді регіонали" прислужцують Зе, який призначив єрмака, татарова, смірнова, подоляка, серлєща,демченка, шурму...призначив в ОПу, уряд і у військово-цивільні адміністрації. Є і в них втрати - якийсь незадоволений безпредєлом портнова і його слуг, завалили його в Іспанії і це каже, що решті не вийде заховатися хоч і з мільярдами тирених доларів.
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28.05.2025 10:25 Відповісти
Мережа телеграм канал є російською чому досі її не закрили ? на жаль влада граєтся в рейтинги.
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28.05.2025 11:46 Відповісти
Треба примусово виселяти усіх із 10-кілометрової зони б/д, усі хто залишаються-диверсанти, хіба на 4 році війни це не зрозуміло?
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28.05.2025 15:15 Відповісти
 
 