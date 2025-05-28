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Наносили удары по Константиновке: СБУ задержала пятерых российских агентов. ФОТОрепортаж

Задержана агентурная группа ФСБ, которая корректировала российские удары по прифронтовой Константиновке.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о четырех жителях города. Все агенты действовали порознь, но имели одного общего куратора от российской спецслужбы. Их основной задачей был сбор координат, по которым размещаются подразделения Сил обороны.

Так, был задержан 35-летний IT-специалист, который под видом настройки интернета у клиентов "втемную" выспрашивал у них о местах базирования украинских войск.

Другие трое фигурантов - 23-летний грузчик с местного рынка и двое безработных, которые обходили город и фиксировали расположение нужных объектов.

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Всех агентов завербовали через Telegram-каналы по поиску "легких заработков". Они обозначали потенциальные цели на гугл-картах и добавляли к скриншоту детальное описание местности.

СБУ разоблачила и задержала всех участников агентурной группы. У них изъяты мобильные телефоны с доказательствами работы на ФСБ.

Всем сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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Задержаны п'ятьох коригувальників у Костянтинівці
Задержаны п'ятьох коригувальників у Костянтинівці
Задержаны п'ятьох коригувальників у Костянтинівці
Задержаны п'ятьох коригувальників у Костянтинівці
Задержаны п'ятьох коригувальників у Костянтинівці

Автор: 

СБУ (19985) Донецкая область (9920) корректировщик (63) Краматорский район (327) Константиновка (1791)


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Чергові мерзенні мерзоти...
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28.05.2025 10:10 Ответить
Жирна бабка потвора
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28.05.2025 10:11 Ответить
гній
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28.05.2025 10:12 Ответить
Виходить що в прифронтовому місті у чоловіків призовного віку є можливість вештатись де завгодно? А де ж ТЦКуни? Забув, там же прилітає, ТЦКуни бояться.
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28.05.2025 10:15 Ответить
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28.05.2025 12:25 Ответить
Там на пальцях можна перерахувати патріотів, які за Україну. а Зек-яник, який там правив десятиліття, бойки, ахметови, єфремови, рибаки... налаштували даунбасят на "русский мир". А сьогодні їх "молоді регіонали" прислужцують Зе, який призначив єрмака, татарова, смірнова, подоляка, серлєща,демченка, шурму...призначив в ОПу, уряд і у військово-цивільні адміністрації. Є і в них втрати - якийсь незадоволений безпредєлом портнова і його слуг, завалили його в Іспанії і це каже, що решті не вийде заховатися хоч і з мільярдами тирених доларів.
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28.05.2025 10:25 Ответить
Мережа телеграм канал є російською чому досі її не закрили ? на жаль влада граєтся в рейтинги.
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28.05.2025 11:46 Ответить
Треба примусово виселяти усіх із 10-кілометрової зони б/д, усі хто залишаються-диверсанти, хіба на 4 році війни це не зрозуміло?
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28.05.2025 15:15 Ответить
 
 