Наносили удары по Константиновке: СБУ задержала пятерых российских агентов. ФОТОрепортаж

Задержана агентурная группа ФСБ, которая корректировала российские удары по прифронтовой Константиновке.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о четырех жителях города. Все агенты действовали порознь, но имели одного общего куратора от российской спецслужбы. Их основной задачей был сбор координат, по которым размещаются подразделения Сил обороны.

Так, был задержан 35-летний IT-специалист, который под видом настройки интернета у клиентов "втемную" выспрашивал у них о местах базирования украинских войск.

Другие трое фигурантов - 23-летний грузчик с местного рынка и двое безработных, которые обходили город и фиксировали расположение нужных объектов.

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Всех агентов завербовали через Telegram-каналы по поиску "легких заработков". Они обозначали потенциальные цели на гугл-картах и добавляли к скриншоту детальное описание местности.

СБУ разоблачила и задержала всех участников агентурной группы. У них изъяты мобильные телефоны с доказательствами работы на ФСБ.

Всем сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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