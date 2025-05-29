Сутки на Донетчине: враг атаковал Покровский и Бахмутский районы, один погибший и 13 раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки российские захватчики нанесли удары по городам Белицкое, Константиновка, Лиман, Родинское, Славянск, селах Андреевка, Длинная Балка, Ильиновка, Коровий Яр, Нововодяное, Новодмитровка, Ровно, Шахово.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.

Покровский район

В Доброполье поврежден дом, в Белицком - админздание.

На Шахово враг сбросил бомбу "КАБ-250" - ранены двое жителей, поврежден частный дом. Еще два человека ранены в Нововодяном Белозерской громады, повреждено фермерское хозяйство.

В Ровно Покровской громады россияне убили гражданское лицо.

28 мая около 15:00 россияне обстреляли Родинское, в результате которого повреждены 4 многоквартирных дома.

Около 16:30 армия РФ нанесла удар по территории ГП ВК "Краснолиманская", в результате чего повреждены производственные помещения шахты и административные здания.

Краматорский район

В Лимане поврежден газопровод и нежилое здание; в Заречном - 3 дома, в Коровином Яру - ангар.

В Славянске из-за дроновую атаку повреждениям подверглись учебное заведение и админздание. В Андреевке Краматорского района повреждены частный дом и автомобиль.

В Краматорске повреждено промышленное здание. В Новодонецком повреждены дом и 3 гаража, в Степановке - предприятие.

В Дружковке повреждены 2 ангара, админздание, 4 автомобиля.

Константиновка выдержала восемь ударов РСЗО, дронами и артиллерией. Оккупанты ранили 4 гражданских лиц, повредили 13 многоквартирных и 14 частных домов, 2 магазина, станцию скорой медицинской помощи, учреждение образования, дом культуры, АЗС, автостоянку, гражданское авто.

Четверо раненых - в Долгой Балке Ильиновской громады, которую Россия атаковала двумя авиабомбами. Разрушениям подверглись 5 частных домов и магазин. В Ильиновке в результате бомбардировок - 5 поврежденных домов.

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