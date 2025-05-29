Доба на Донеччині: ворог атакував Покровський та Бахмутський райони, один загиблий та 13 поранених. ФОТОрепортаж

Минулої доби російські загарбники завдали ударів по містах Білицьке, Костянтинівка, Лиман, Родинське, Слов’янськ, селах Андріївка, Довга Балка, Іллінівка, Коровій Яр, Нововодяне, Новодмитрівка, Рівне, Шахове.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Покровський район

У Добропіллі пошкоджено будинок, у Білицькому — адмінбудівлю.

На Шахове ворог скинув бомбу "КАБ-250" – поранено двох мешканців, пошкоджено приватний будинок. Ще двох людей поранено у Нововодяному Білозерської громади, пошкоджено фермерське господарство.

У Рівному Покровської громади росіяни вбили цивільну особу.

28 травня близько 15:00 росіяни обстріляли Родинське, внаслідок якого пошкоджено 4 багатоквартирні будинки.

Близько 16:30 армія РФ завдала удару по території ДП ВК "Краснолиманська", внаслідок чого пошкоджені виробничі приміщення шахти та адміністративні будівлі.

Краматорський район

У Лимані пошкоджено газопровід і нежитлову будівлю; у Зарічному — 3 будинки, у Коровиному Яру — ангар.

У Слов’янську через дронову атаку пошкоджень зазнали заклад освіти та адмінбудівлю. В Андріївці Краматорського району пошкоджено приватний будинок і автомобіль.

У Краматорську пошкоджено промислову будівлю. У Новодонецькому пошкоджено будинок і 3 гаражі, у Степанівці — підприємство.

У Дружківці пошкоджено 2 ангари, адмінбудівлю, 4 автівки.

Костянтинівка витримала вісім ударів РСЗВ, дронами та артилерією. Окупанти поранили 4 цивільних осіб, пошкодили 13 багатоквартирних і 14 приватних будинків, 2 магазини, станцію швидкої медичної допомоги, заклад освіти, будинок культури, АЗС, автостоянку, цивільне авто.

Четверо поранених – у Довгій Балці Іллінівської громади, яку Росія атакувала двома авіабомбами. Руйнувань зазнали 5 приватних будинків і магазин. В Іллінівці внаслідок бомбардувань – 5 пошкоджених осель.

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