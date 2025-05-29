Два человека пострадали вследствие обстрелов Никопольщины. ФОТОРЕПОРТАЖ

Два человека пострадали вследствие российских обстрелов Днепропетровской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Марганецкая, Покровская, Червоногригорьевская громады, что на Никопольщине, сегодня были под вражескими атаками. Но больше всего ударов пришлось по райцентру. Российская армия целилась беспилотниками и артиллерией", - отметил Лысак.

Пострадали два человека - мужчина 25 лет и 48-летняя женщина. Оба будут лечиться амбулаторно.

Повреждены инфраструктура, коммунальное предприятие, админздание, пятиэтажка и два частных дома, здание, которое не эксплуатировалось, 6 авто, 4 теплицы.

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По Грушевской громаде Криворожья и Межевской громаде Синельниковского района агрессор ударил беспилотниками. В последней изуродованы хозяйственная постройка и линия электропередач.