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Дві людини постраждали внаслідок обстрілів Нікопольщини. ФОТОрепортаж

Дві людини постраждали внаслідок російських обстрілів Дніпропетровської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Марганецька, Покровська, Червоногригорівська громади, що на Нікопольщині, сьогодні були під ворожими атаками. Та найбільше ударів прийшлося по райцентру. Російська армія цілила безпілотниками й артилерією.", - зазначив Лисак.

Постраждали дві людини – чоловік 25 років та 48-річна жінка. Обоє лікуватимуться амбулаторно.

Пошкоджені інфраструктура, комунальне підприємство, адмінбудівля, п’ятиповерхівка та два приватні будинки, будівля, що не експлуатувалася, 6 авто, 4 парники.

Наслідки обстрілів Нікопольщини

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По Грушівській громаді Криворіжжя та Межівській громаді Синельниківського району агресор влучив безпілотниками. В останній понівечені господарська споруда та лінія електропередач.

Наслідки обстрілів Нікопольщини

Автор: 

обстріл (29006) Дніпропетровська область (3831) Криворізький район (140) Нікопольський район (255) війна в Україні (4561)


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