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Российский беспилотник обстрелял промзону Славянска: без пострадавших. ФОТО

Сегодня утром российские войска атаковали город Славянск в Донецкой области с беспилотника.

Об этом сообщил в фейсбуке начальник Славянской ГВА Вадим Лях, передает Цензор.НЕТ.

В Славянске беспилотник обстрелял промзону

"В Славянске снова шумно. Около 3:30 город в очередной раз подвергся вражескому обстрелу. БПЛА "Герань-2". Промзона", - говорится в сообщении.

По словам Ляха, в результате обстрела обошлось без пострадавших.

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Автор: 

обстрел (27699) Донецкая область (9939) Краматорский район (337) Славянск (2594)


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Чем беспилотник обстрелял промзону, какими снарядами?
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30.05.2025 10:58 Ответить
 
 