Российский беспилотник обстрелял промзону Славянска: без пострадавших. ФОТО
Сегодня утром российские войска атаковали город Славянск в Донецкой области с беспилотника.
Об этом сообщил в фейсбуке начальник Славянской ГВА Вадим Лях, передает Цензор.НЕТ.
"В Славянске снова шумно. Около 3:30 город в очередной раз подвергся вражескому обстрелу. БПЛА "Герань-2". Промзона", - говорится в сообщении.
По словам Ляха, в результате обстрела обошлось без пострадавших.
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Anders Steiberg #582767
показать весь комментарий30.05.2025 10:58 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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