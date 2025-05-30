Российский беспилотник обстрелял промзону Славянска: без пострадавших. ФОТО

Сегодня утром российские войска атаковали город Славянск в Донецкой области с беспилотника.

Об этом сообщил в фейсбуке начальник Славянской ГВА Вадим Лях, передает Цензор.НЕТ.

"В Славянске снова шумно. Около 3:30 город в очередной раз подвергся вражескому обстрелу. БПЛА "Герань-2". Промзона", - говорится в сообщении.

По словам Ляха, в результате обстрела обошлось без пострадавших.

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