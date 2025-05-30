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Новини Фото Обстріл Слов’янська
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Російський безпілотник обстріляв промзону Слов’янська: без постраждалих. ФОТО

Сьогодні вранці російські війська атакували місто Слов’янськ на Донеччині з безпілотника.

Про це повідомив у фейсбуці начальник Слов’янської МВА Вадим Лях, передає Цензор.НЕТ.

У Слов’янську безпілотник обстріляв промзону

"У Словʼянську знов гучно. Біля 3:30 місто вчергове зазнало ворожого обстрілу. БПЛА "Герань-2". Промзона", - йдеться в дописі.

За словами Ляха, внаслідок обстрілу обійшлося без постраждалих.

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Автор: 

обстріл (29021) Донецька область (8754) Краматорський район (342) Слов’янськ (621)


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Чем беспилотник обстрелял промзону, какими снарядами?
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30.05.2025 10:58 Відповісти
 
 