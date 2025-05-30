Російський безпілотник обстріляв промзону Слов’янська: без постраждалих. ФОТО
Сьогодні вранці російські війська атакували місто Слов’янськ на Донеччині з безпілотника.
Про це повідомив у фейсбуці начальник Слов’янської МВА Вадим Лях, передає Цензор.НЕТ.
"У Словʼянську знов гучно. Біля 3:30 місто вчергове зазнало ворожого обстрілу. БПЛА "Герань-2". Промзона", - йдеться в дописі.
За словами Ляха, внаслідок обстрілу обійшлося без постраждалих.
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Anders Steiberg #582767
показати весь коментар30.05.2025 10:58 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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