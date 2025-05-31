Рашисты ударили КАБом по селу в Запорожской области: погибла 9-летняя девочка, ранен 16-летний юноша. ФОТО

Один ребенок погиб и один - ранен в результате вражеских ударов по селу Долинка Пологовского района Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Погибла 9-летняя девочка, ранен 16-летний юноша. Таковы последствия вражеской атаки по прифронтовому селу Пологовского района", - говорится в сообщении.

По словам Федорова, россияне попали КАБами по жилой застройке. Один дом разрушили. Еще несколько домов, машины и хозяйственные постройки повреждены взрывной волной.

Обстрелы Запорожской области за сутки

В течение суток оккупанты нанесли 628 ударов по 24 населенным пунктам Запорожской области.

Враг совершил 40 авиационных обстрелов по Гуляйполю, Зализнычному, Долинке, Верхней Терсе, Варваровке, Ривнополью, Преображенке, Малиновке, Затишью, Ольговскому, Полтавке, Новодаровке, Малой Токмачке, Зеленому.

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376 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Миролюбовку, Магдалиновку, Приморское, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне и Новодаровку.

7 обстрелов из РСЗО накрыли Беленькое, Юрковку, Каменское, Щербаки и Новоданиловку.

205 артударов нанесено по территории Беленького, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Варваровки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.