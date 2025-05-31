Рашисти вдарили КАБом по селу у Запорізькій області: загинула 9-річна дівчинка, поранено 16-річного юнака. ФОТО

Одна дитина загинула та ще одна поранена внаслідок ворожих ударів по селу Долинка Пологівського району Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Загинула 9-річна дівчинка, поранений 16-річний хлопець. Такими є наслідки ворожої атаки по прифронтовому селу Пологівського району", - йдеться у повідомленні.

За словами Федорова, росіяни поцілили КАБами по житловій забудові. Один будинок зруйнували. Ще декілька будинків, автівки та господарчі споруди пошкоджені вибуховою хвилею.

Обстріли Запорізької області за добу:

Загалом, впродовж доби окупанти завдали 628 ударів по 24 населених пунктах Запорізької області.

Ворог здійснив 40 авіаційних обстрілів по Гуляйполю, Залізничному, Долинці, Верхній Терсі, Варварівці, Рівнопіллю, Преображенці, Малинівці, Затишшю, Ольгівському, Полтавці, Новодарівці, Малій Токмачці, Зеленому.

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376 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Миролюбівку, Магдалинівку, Приморське, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

7 обстрілів із РСЗВ накрили Біленьке, Юрківку, Кам'янське, Щербаки та Новоданилівку.

205 артударів завдано по території Біленького, Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Варварівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.