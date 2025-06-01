Войска РФ нанесли удар "шахедами" по Одесской области: повреждены дома и база отдыха. ФОТО

Ночью 1 июня 2025 года войска РФ атаковали Белгород-Днестровский район Одесской области ударными беспилотниками.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате вражеского удара повреждены частные домовладения и корпус базы отдыха, там вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали пожарные ГСЧС.

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К счастью, пострадавших людей нет.

Все уполномоченные службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки. Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян против гражданского населения Одесской области.