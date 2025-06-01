Войска РФ нанесли удар "шахедами" по Одесской области: повреждены дома и база отдыха. ФОТО
Ночью 1 июня 2025 года войска РФ атаковали Белгород-Днестровский район Одесской области ударными беспилотниками.
Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в результате вражеского удара повреждены частные домовладения и корпус базы отдыха, там вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали пожарные ГСЧС.
К счастью, пострадавших людей нет.
Все уполномоченные службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки. Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян против гражданского населения Одесской области.
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+8 Sophia-Maria Duglass #550966
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+2 Виктор Ле #550890
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+2 Weritati
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е такий фільм Казино , де герой каже» я розібʼю твою башку, і коли я вийду з вʼязниці , ти будеш виходити із коми, і я знову розібʼю твою бошку»
ОСЬ ТАК ТРЕБА РОЗМОВЛЯТИ НА ПЕРЕМОВИНАХ - ми розібьемр усі ваши флоти і НПЗ , якщо ви ще раз пошлете в Україну Ваші срані ракети» ‼️😀
Пора почати око за око
І нехай приберуть ціх сраних лузерів типа УМЕРОВА Арахамії Ермака з перемовин . Відправляйте туди керивників Азова , що у полони були . Нехай бьють морди москалям на закритих перемовинах
Вся ОПа плякала і хусточками махала услід паравозу Kyiv - London......
А по-друге, Залужний, що, по-твоєму, повинен був йому кричати, як той кричав Порошенку на стадіоні:
«А вам нє сніцца ночамі Маріуполь, Чонгар, Ізюм, Буча .....???!!»»
https://youtu.be/OuZj4Xq-bQw?t=638