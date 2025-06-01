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Войска РФ нанесли удар "шахедами" по Одесской области: повреждены дома и база отдыха. ФОТО

Ночью 1 июня 2025 года войска РФ атаковали Белгород-Днестровский район Одесской области ударными беспилотниками.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате вражеского удара повреждены частные домовладения и корпус базы отдыха, там вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали пожарные ГСЧС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака "шахедов" в Одесской области: 3 человека пострадали, возникли пожары. ФОТОрепортаж

последствия атаки на Одесскую область
последствия атаки на Одесскую область
последствия атаки на Одесскую область

К счастью, пострадавших людей нет.

Все уполномоченные службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки. Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян против гражданского населения Одесской области.

Автор: 

обстрел (27731) Одесская область (3631) Шахед (1141) Белгород-Днестровский район (9)


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Топ комментарии
+8
Ще недавно кораблі рашки із кавказького побережжя вилазити боялись , а зараз с мирними ініціативами Трампа , вони вже нахабничають .
е такий фільм Казино , де герой каже» я розібʼю твою башку, і коли я вийду з вʼязниці , ти будеш виходити із коми, і я знову розібʼю твою бошку»
ОСЬ ТАК ТРЕБА РОЗМОВЛЯТИ НА ПЕРЕМОВИНАХ - ми розібьемр усі ваши флоти і НПЗ , якщо ви ще раз пошлете в Україну Ваші срані ракети» ‼️😀
Пора почати око за око
І нехай приберуть ціх сраних лузерів типа УМЕРОВА Арахамії Ермака з перемовин . Відправляйте туди керивників Азова , що у полони були . Нехай бьють морди москалям на закритих перемовинах
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01.06.2025 10:03
+2
А де наші дрони? Єрмак не дає працювати по параші чи сам гундосий?
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01.06.2025 10:00
+2
А може комусь з ситої ОПи нарешті підписати Указ про повернення В.Ф. Залужного ?
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01.06.2025 10:10
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Правила форума Совет форумчан
А де наші дрони? Єрмак не дає працювати по параші чи сам гундосий?
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01.06.2025 10:00 Ответить
Ще недавно кораблі рашки із кавказького побережжя вилазити боялись , а зараз с мирними ініціативами Трампа , вони вже нахабничають .
е такий фільм Казино , де герой каже» я розібʼю твою башку, і коли я вийду з вʼязниці , ти будеш виходити із коми, і я знову розібʼю твою бошку»
ОСЬ ТАК ТРЕБА РОЗМОВЛЯТИ НА ПЕРЕМОВИНАХ - ми розібьемр усі ваши флоти і НПЗ , якщо ви ще раз пошлете в Україну Ваші срані ракети» ‼️😀
Пора почати око за око
І нехай приберуть ціх сраних лузерів типа УМЕРОВА Арахамії Ермака з перемовин . Відправляйте туди керивників Азова , що у полони були . Нехай бьють морди москалям на закритих перемовинах
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01.06.2025 10:03 Ответить
А може комусь з ситої ОПи нарешті підписати Указ про повернення В.Ф. Залужного ?
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01.06.2025 10:10 Ответить
🤣🤣не сміши.не для того він туди їхав шоб повертатись
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01.06.2025 10:11 Ответить
Та да.
Вся ОПа плякала і хусточками махала услід паравозу Kyiv - London......
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01.06.2025 10:15 Ответить
Та і валєра так ніжно обнімав лідора ... Жав ручку.... Гречно дякував...прямо іділія
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01.06.2025 10:19 Ответить
Шкода, що тебе не було на його місці... Може ти й не такого б утнув...
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01.06.2025 10:53 Ответить
Він мабуть сам працює на ОПУ
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01.06.2025 10:59 Ответить
Добре шо я на своєму місті.. А в тебе фантазія розігралась
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01.06.2025 11:03 Ответить
«...Жав ручку...» - прівєт дєпутату ГосДури рф Андрюшє Дєркачу

А по-друге, Залужний, що, по-твоєму, повинен був йому кричати, як той кричав Порошенку на стадіоні:
«А вам нє сніцца ночамі Маріуполь, Чонгар, Ізюм, Буча .....???!!»»
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01.06.2025 12:18 Ответить
Генерал Кривонос повідомив, що минулої ночі рашисти знищили одну з нащих ГЕС на кордоні між Полтавською, Кіровоградською та Черкаською областями:

https://youtu.be/OuZj4Xq-bQw?t=638
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01.06.2025 10:57 Ответить
 
 