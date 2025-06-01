Війська РФ ударили "шахедами" по Одещині: пошкоджено будинки та базу відпочинку. ФОТО
Вночі 1 червня 2025 року війська РФ атакували Білгород-Дністровський район Одещини ударними безпілотниками.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, внаслідок ворожого удару пошкоджено приватні домоволодіння і корпус бази відпочинку, там спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці ДСНС.
На щастя, постраждалих людей немає.
Усі уповноважені служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки. Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини.
Топ коментарі
+8 Sophia-Maria Duglass #550966
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+2 Виктор Ле #550890
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+2 Weritati
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е такий фільм Казино , де герой каже» я розібʼю твою башку, і коли я вийду з вʼязниці , ти будеш виходити із коми, і я знову розібʼю твою бошку»
ОСЬ ТАК ТРЕБА РОЗМОВЛЯТИ НА ПЕРЕМОВИНАХ - ми розібьемр усі ваши флоти і НПЗ , якщо ви ще раз пошлете в Україну Ваші срані ракети» ‼️😀
Пора почати око за око
І нехай приберуть ціх сраних лузерів типа УМЕРОВА Арахамії Ермака з перемовин . Відправляйте туди керивників Азова , що у полони були . Нехай бьють морди москалям на закритих перемовинах
Вся ОПа плякала і хусточками махала услід паравозу Kyiv - London......
А по-друге, Залужний, що, по-твоєму, повинен був йому кричати, як той кричав Порошенку на стадіоні:
«А вам нє сніцца ночамі Маріуполь, Чонгар, Ізюм, Буча .....???!!»»
https://youtu.be/OuZj4Xq-bQw?t=638