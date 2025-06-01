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Війська РФ ударили "шахедами" по Одещині: пошкоджено будинки та базу відпочинку. ФОТО

Вночі 1 червня 2025 року війська РФ атакували Білгород-Дністровський район Одещини ударними безпілотниками.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок ворожого удару пошкоджено приватні домоволодіння і корпус бази відпочинку, там спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці ДСНС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака "шахедів" на Одещину: 3 особи постраждали, виникли пожежі. ФОТОрепортаж

наслідки атаки на Одещину
наслідки атаки на Одещину
наслідки атаки на Одещину

На щастя, постраждалих людей немає.

Усі уповноважені служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки. Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини.

Автор: 

обстріл (29052) Одеська область (3283) Шахед (1141) Білгород-Дністровський район (9)


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Топ коментарі
+8
Ще недавно кораблі рашки із кавказького побережжя вилазити боялись , а зараз с мирними ініціативами Трампа , вони вже нахабничають .
е такий фільм Казино , де герой каже» я розібʼю твою башку, і коли я вийду з вʼязниці , ти будеш виходити із коми, і я знову розібʼю твою бошку»
ОСЬ ТАК ТРЕБА РОЗМОВЛЯТИ НА ПЕРЕМОВИНАХ - ми розібьемр усі ваши флоти і НПЗ , якщо ви ще раз пошлете в Україну Ваші срані ракети» ‼️😀
Пора почати око за око
І нехай приберуть ціх сраних лузерів типа УМЕРОВА Арахамії Ермака з перемовин . Відправляйте туди керивників Азова , що у полони були . Нехай бьють морди москалям на закритих перемовинах
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01.06.2025 10:03
+2
А де наші дрони? Єрмак не дає працювати по параші чи сам гундосий?
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01.06.2025 10:00
+2
А може комусь з ситої ОПи нарешті підписати Указ про повернення В.Ф. Залужного ?
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01.06.2025 10:10
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А де наші дрони? Єрмак не дає працювати по параші чи сам гундосий?
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01.06.2025 10:00 Відповісти
Ще недавно кораблі рашки із кавказького побережжя вилазити боялись , а зараз с мирними ініціативами Трампа , вони вже нахабничають .
е такий фільм Казино , де герой каже» я розібʼю твою башку, і коли я вийду з вʼязниці , ти будеш виходити із коми, і я знову розібʼю твою бошку»
ОСЬ ТАК ТРЕБА РОЗМОВЛЯТИ НА ПЕРЕМОВИНАХ - ми розібьемр усі ваши флоти і НПЗ , якщо ви ще раз пошлете в Україну Ваші срані ракети» ‼️😀
Пора почати око за око
І нехай приберуть ціх сраних лузерів типа УМЕРОВА Арахамії Ермака з перемовин . Відправляйте туди керивників Азова , що у полони були . Нехай бьють морди москалям на закритих перемовинах
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01.06.2025 10:03 Відповісти
А може комусь з ситої ОПи нарешті підписати Указ про повернення В.Ф. Залужного ?
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01.06.2025 10:10 Відповісти
🤣🤣не сміши.не для того він туди їхав шоб повертатись
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01.06.2025 10:11 Відповісти
Та да.
Вся ОПа плякала і хусточками махала услід паравозу Kyiv - London......
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01.06.2025 10:15 Відповісти
Та і валєра так ніжно обнімав лідора ... Жав ручку.... Гречно дякував...прямо іділія
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01.06.2025 10:19 Відповісти
Шкода, що тебе не було на його місці... Може ти й не такого б утнув...
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01.06.2025 10:53 Відповісти
Він мабуть сам працює на ОПУ
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01.06.2025 10:59 Відповісти
Добре шо я на своєму місті.. А в тебе фантазія розігралась
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01.06.2025 11:03 Відповісти
«...Жав ручку...» - прівєт дєпутату ГосДури рф Андрюшє Дєркачу

А по-друге, Залужний, що, по-твоєму, повинен був йому кричати, як той кричав Порошенку на стадіоні:
«А вам нє сніцца ночамі Маріуполь, Чонгар, Ізюм, Буча .....???!!»»
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01.06.2025 12:18 Відповісти
Генерал Кривонос повідомив, що минулої ночі рашисти знищили одну з нащих ГЕС на кордоні між Полтавською, Кіровоградською та Черкаською областями:

https://youtu.be/OuZj4Xq-bQw?t=638
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01.06.2025 10:57 Відповісти
 
 