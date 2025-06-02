Вражеская ракета сбита над Полтавщиной: есть повреждения. ФОТО

Сегодня, 2 июня 2025 года, на Полтавщине работала ПВО во время ракетной атаки на область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Полтавской ОВА.

Как отмечается, в Миргородском районе в результате падения обломков вражеской ракеты повреждены забор и остекление частного домохозяйства. К счастью, обошлось без жертв.

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