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Вражеская ракета сбита над Полтавщиной: есть повреждения. ФОТО

Сегодня, 2 июня 2025 года, на Полтавщине работала ПВО во время ракетной атаки на область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Полтавской ОВА.

Как отмечается, в Миргородском районе в результате падения обломков вражеской ракеты повреждены забор и остекление частного домохозяйства. К счастью, обошлось без жертв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Массированная атака "шахедов" на Полтавщину: Уничтожено здание одного из предприятий, травмирован 1 человек. ФОТОрепортаж

обломки ракеты на Полтавщине
обломки ракеты на Полтавщине
обломки ракеты на Полтавщине

Автор: 

ПВО (2825) ракеты (3607) Полтавская область (1177) Миргородский район (9)


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тепер по кожній ракеті буде звіт? чи це так - для наповненості стрічки
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02.06.2025 16:47 Ответить
Чуєш, стрічка...Коли в тебе над головою літатиме, тоді напишеш...
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02.06.2025 16:52 Ответить
що незнайоме слово прочитав?
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02.06.2025 18:44 Ответить
 
 