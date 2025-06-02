УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11308 відвідувачів онлайн
Новини Фото Удар росіян по Полтавщині
1 918 4

Ворожу ракету збили над Полтавщиною: є пошкодження. ФОТО

Сьогодні, 2 червня 2025 року, на Полтавщині працювала ППО під час ракетної атаки на область.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Полтавської ОВА.

Як зазначається, у Миргородському районі внаслідок падіння уламків ворожої ракети пошкоджено паркан та скління приватного домогосподарства. На щастя, обійшлося без жертв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масована атака "шахедів" на Полтавщину: Знищено будівлю одного з підприємств, травмовано 1 особу. ФОТОрепортаж

уламки ракети на Полтавщині
уламки ракети на Полтавщині
уламки ракети на Полтавщині

Автор: 

ППО (3266) ракети (4064) Полтавська область (1133) Миргородський район (8)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тепер по кожній ракеті буде звіт? чи це так - для наповненості стрічки
показати весь коментар
02.06.2025 16:47 Відповісти
Чуєш, стрічка...Коли в тебе над головою літатиме, тоді напишеш...
показати весь коментар
02.06.2025 16:52 Відповісти
що незнайоме слово прочитав?
показати весь коментар
02.06.2025 18:44 Відповісти
 
 