Ворожу ракету збили над Полтавщиною: є пошкодження. ФОТО

Сьогодні, 2 червня 2025 року, на Полтавщині працювала ППО під час ракетної атаки на область.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Полтавської ОВА.

Як зазначається, у Миргородському районі внаслідок падіння уламків ворожої ракети пошкоджено паркан та скління приватного домогосподарства. На щастя, обійшлося без жертв.

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