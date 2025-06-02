1 918 4
Ворожу ракету збили над Полтавщиною: є пошкодження. ФОТО
Сьогодні, 2 червня 2025 року, на Полтавщині працювала ППО під час ракетної атаки на область.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Полтавської ОВА.
Як зазначається, у Миргородському районі внаслідок падіння уламків ворожої ракети пошкоджено паркан та скління приватного домогосподарства. На щастя, обійшлося без жертв.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
tanix pristavka
показати весь коментар02.06.2025 16:47 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
vsbu vsbu
показати весь коментар02.06.2025 16:52 Відповісти Мені подобається 7 Посилання
tanix pristavka
показати весь коментар02.06.2025 18:44 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль