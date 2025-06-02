Россияне нанесли удар по Ковшаровке на Харьковщине, погибли 2 женщины. ФОТОРЕПОРТАЖ

2 июня около 16:30 вооруженные силы РФ совершили обстрел жилого квартала поселка Ковшаровка Купянского района.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

"64-летняя женщина погибла. Еще одна жительница 62 лет получила тяжелые ранения. К сожалению, жизнь пострадавшей спасти не удалось - она умерла", - сообщают правоохранители.

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