Россияне нанесли удар по Ковшаровке на Харьковщине, погибли 2 женщины. ФОТОРЕПОРТАЖ
2 июня около 16:30 вооруженные силы РФ совершили обстрел жилого квартала поселка Ковшаровка Купянского района.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
"64-летняя женщина погибла. Еще одна жительница 62 лет получила тяжелые ранения. К сожалению, жизнь пострадавшей спасти не удалось - она умерла", - сообщают правоохранители.
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