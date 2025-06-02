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Новости Фото Обстрелы Купянщины
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Россияне нанесли удар по Ковшаровке на Харьковщине, погибли 2 женщины. ФОТОРЕПОРТАЖ

2 июня около 16:30 вооруженные силы РФ совершили обстрел жилого квартала поселка Ковшаровка Купянского района.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

"64-летняя женщина погибла. Еще одна жительница 62 лет получила тяжелые ранения. К сожалению, жизнь пострадавшей спасти не удалось - она умерла", - сообщают правоохранители.

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Последствия обстрела Кившаровки

Погибшая в результате российского обстрела Кившаровки

Автор: 

обстрел (27742) жертвы (2092) Харьковская область (1047) Купянский район (238) Ковшаровка (9)


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😭😭😭😭😱
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02.06.2025 21:42 Ответить
Сумно!
Вічна пам'ять!
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02.06.2025 22:13 Ответить
 
 