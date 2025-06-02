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Новини Фото Обстріли Куп’янщини
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Росіяни вдарили по Ківшарівці на Харківщині, загинули 2 жінки. ФОТОрепортаж

2 червня близько 16:30 збройні сили РФ здійснили обстріл житлового кварталу селища Ківшарівка Купʼянського району.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

"64-річна жінка загинула. Ще одна мешканка 62 років отримала важкі поранення. На жаль, життя постраждалої врятувати не вдалось: вона померла", - повідомляють правоохоронці.

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Наслідки обстрілу Ківшарівки

Загибла внаслідок російського обстрілу Ківшарівки

Автор: 

обстріл (29063) жертви (1812) Харківська область (1057) Куп’янський район (238) Ківшарівка (9)


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😭😭😭😭😱
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02.06.2025 21:42 Відповісти
Сумно!
Вічна пам'ять!
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02.06.2025 22:13 Відповісти
 
 