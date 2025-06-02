Росіяни вдарили по Ківшарівці на Харківщині, загинули 2 жінки. ФОТОрепортаж

2 червня близько 16:30 збройні сили РФ здійснили обстріл житлового кварталу селища Ківшарівка Купʼянського району.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

"64-річна жінка загинула. Ще одна мешканка 62 років отримала важкі поранення. На жаль, життя постраждалої врятувати не вдалось: вона померла", - повідомляють правоохоронці.

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