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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В Мелитополе атакована подстанция. Временно оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей остались без света. ФОТО

В ночь на вторник, 3 июня, во временно оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей исчезла электроэнергия из-за атаки ударных беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

Отмечается, что в результате прилета по электроподстанции в Мелитополе, следовательно, временно оккупированная часть Запорожской и Херсонской областей остались без электричества.

Так называемый губернатор временно подконтрольных российским захватчикам районов Запорожской области Балицкий заявляет, что без электроснабжения осталась вся оккупированная часть региона.

мелитополь,подстанция

Кроме того, российские телеграм-каналы сообщали и об обесточивании части Херсонской области. Как отмечается, обломками сбитых беспилотников повреждена подстанция в Геническом районе Херсонской области, вблизи границы региона с Крымом, и подстанция в Мелитопольском районе Запорожской области.

БПЛА атаковали Мелитополь

Согласно словам коллаборанта Сальдо, более 100 тысяч человек в 150 населенных пунктах Херсонской области остались без света.

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Мелитополь
Мелитополь

Автор: 

беспилотник (3747) обстрел (27760) Запорожская область (3197) Херсонская область (4881)


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Топ комментарии
+6
Думаю це наші щоб не дати підключити виродкам запорізьку аес
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03.06.2025 07:21 Ответить
+2
партизани з нас кращі,
ніж сирський.
кацапія дурнувата
вони ще мріють
про захоплення , поневолення України?
то вони будуть ходити по Україні, а в них
земля стрілятиме.
довбані ідіоти.
Ще не дійшло?
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03.06.2025 06:53 Ответить
+2
Не сци , генераторів на всіх вистачить .
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03.06.2025 06:55 Ответить
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Я так розумію, пора запасатися батарейками.
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03.06.2025 06:48 Ответить
Не сци , генераторів на всіх вистачить .
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03.06.2025 06:55 Ответить
Хамло, у мене й так все необхідне є. Я за тебе переживаю.
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03.06.2025 06:58 Ответить
А деньги на генераторы у людей есть?
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03.06.2025 09:24 Ответить
партизани з нас кращі,
ніж сирський.
кацапія дурнувата
вони ще мріють
про захоплення , поневолення України?
то вони будуть ходити по Україні, а в них
земля стрілятиме.
довбані ідіоти.
Ще не дійшло?
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03.06.2025 06:53 Ответить
Робота свинособак,щоб відновити удари по нашій енергетиці..
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03.06.2025 07:02 Ответить
Думаю це наші щоб не дати підключити виродкам запорізьку аес
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03.06.2025 07:21 Ответить
Наші осколки - всім осколкам осколки!
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03.06.2025 08:33 Ответить
Окупант має жити в мороку!
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03.06.2025 09:05 Ответить
Пора вже цим двом утиркам по самокату подарувати...
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03.06.2025 09:09 Ответить
 
 