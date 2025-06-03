В Мелитополе атакована подстанция. Временно оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей остались без света. ФОТО

В ночь на вторник, 3 июня, во временно оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей исчезла электроэнергия из-за атаки ударных беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

Отмечается, что в результате прилета по электроподстанции в Мелитополе, следовательно, временно оккупированная часть Запорожской и Херсонской областей остались без электричества.

Так называемый губернатор временно подконтрольных российским захватчикам районов Запорожской области Балицкий заявляет, что без электроснабжения осталась вся оккупированная часть региона.

Кроме того, российские телеграм-каналы сообщали и об обесточивании части Херсонской области. Как отмечается, обломками сбитых беспилотников повреждена подстанция в Геническом районе Херсонской области, вблизи границы региона с Крымом, и подстанция в Мелитопольском районе Запорожской области.

Согласно словам коллаборанта Сальдо, более 100 тысяч человек в 150 населенных пунктах Херсонской области остались без света.

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