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Новини Фото Окуповані території
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У Мелітополі атаковано підстанцію. Тимчасово окуповані території Запорізької та Херсонської областей залишилися без світла. ФОТО

У ніч проти вівторка, 3 червня, у тимчасово окупованих районах Запорізької та Херсонської областей зникла електроенергія через атаку ударних безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Зазначається, що внаслідок прильоту по  електропідстанції в Мелітополі, отже, тимчасово окупована частина Запорізької і Херсонської областей залишилися без електрики.

Так званий губернатор тимчасово підконтрольних російським загарбникам районів Запорізької області Балицький заявляє, що без електропостачання залишилася вся окупована частина регіону.

мелітополь,підстанція

Крім того, російські телеграм-канали повідомляли і про знеструмлення частини Херсонської області. Як зазначається, уламками збитих безпілотників пошкоджено підстанцію в Генічеському районі Херсонської області, поблизу кордону регіону з Кримом, та підстанцію в Мелітопольському районі Запорізької області.

БпЛА атакували Мелітополь

Згідно зі словами колаборанта Сальдо, понад 100 тисяч людей у 150 населених пунктах Херсонської області залишилися без світла.

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мелітополь
мелітополь

Автор: 

безпілотник (4315) обстріл (29082) Запорізька область (3727) Херсонська область (5866)


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Я так розумію, пора запасатися батарейками.
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03.06.2025 06:48 Відповісти
Не сци , генераторів на всіх вистачить .
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03.06.2025 06:55 Відповісти
Хамло, у мене й так все необхідне є. Я за тебе переживаю.
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03.06.2025 06:58 Відповісти
партизани з нас кращі,
ніж сирський.
кацапія дурнувата
вони ще мріють
про захоплення , поневолення України?
то вони будуть ходити по Україні, а в них
земля стрілятиме.
довбані ідіоти.
Ще не дійшло?
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03.06.2025 06:53 Відповісти
Робота свинособак,щоб відновити удари по нашій енергетиці..
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03.06.2025 07:02 Відповісти
Думаю це наші щоб не дати підключити виродкам запорізьку аес
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03.06.2025 07:21 Відповісти
 
 