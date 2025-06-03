У Мелітополі атаковано підстанцію. Тимчасово окуповані території Запорізької та Херсонської областей залишилися без світла. ФОТО
У ніч проти вівторка, 3 червня, у тимчасово окупованих районах Запорізької та Херсонської областей зникла електроенергія через атаку ударних безпілотників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.
Зазначається, що внаслідок прильоту по електропідстанції в Мелітополі, отже, тимчасово окупована частина Запорізької і Херсонської областей залишилися без електрики.
Так званий губернатор тимчасово підконтрольних російським загарбникам районів Запорізької області Балицький заявляє, що без електропостачання залишилася вся окупована частина регіону.
Крім того, російські телеграм-канали повідомляли і про знеструмлення частини Херсонської області. Як зазначається, уламками збитих безпілотників пошкоджено підстанцію в Генічеському районі Херсонської області, поблизу кордону регіону з Кримом, та підстанцію в Мелітопольському районі Запорізької області.
Згідно зі словами колаборанта Сальдо, понад 100 тисяч людей у 150 населених пунктах Херсонської області залишилися без світла.
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ніж сирський.
кацапія дурнувата
вони ще мріють
про захоплення , поневолення України?
то вони будуть ходити по Україні, а в них
земля стрілятиме.
довбані ідіоти.
Ще не дійшло?