У Мелітополі атаковано підстанцію. Тимчасово окуповані території Запорізької та Херсонської областей залишилися без світла. ФОТО

У ніч проти вівторка, 3 червня, у тимчасово окупованих районах Запорізької та Херсонської областей зникла електроенергія через атаку ударних безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Зазначається, що внаслідок прильоту по електропідстанції в Мелітополі, отже, тимчасово окупована частина Запорізької і Херсонської областей залишилися без електрики.

Так званий губернатор тимчасово підконтрольних російським загарбникам районів Запорізької області Балицький заявляє, що без електропостачання залишилася вся окупована частина регіону.

Крім того, російські телеграм-канали повідомляли і про знеструмлення частини Херсонської області. Як зазначається, уламками збитих безпілотників пошкоджено підстанцію в Генічеському районі Херсонської області, поблизу кордону регіону з Кримом, та підстанцію в Мелітопольському районі Запорізької області.

Згідно зі словами колаборанта Сальдо, понад 100 тисяч людей у 150 населених пунктах Херсонської області залишилися без світла.

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