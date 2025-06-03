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Россияне атаковали почтовый терминал в пригороде Харькова. ФОТОрепортаж
Ночью враг атаковал Харьковскую область ударными беспилотниками, возник пожар на территории почтового терминала в пригороде Харькова
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Горели 2 складские здания и контейнеры на общей площади 3000 кв. м
К ликвидации пожара были привлечены подразделения ГСЧС и отделения местной пожарной команды.
По предварительным данным жертв и пострадавших нет.
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Gary Grant
показать весь комментарий03.06.2025 09:11 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
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