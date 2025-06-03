Россияне атаковали почтовый терминал в пригороде Харькова. ФОТОрепортаж

Ночью враг атаковал Харьковскую область ударными беспилотниками, возник пожар на территории почтового терминала в пригороде Харькова

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Горели 2 складские здания и контейнеры на общей площади 3000 кв. м

К ликвидации пожара были привлечены подразделения ГСЧС и отделения местной пожарной команды.

По предварительным данным жертв и пострадавших нет.

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