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Росіяни атакували поштовий термінал у передмісті Харкова. ФОТОрепортаж
Вночі ворог атакував Харківщину ударними безпілотниками, виникла пожежа на території поштового термінала у передмісті Харкова
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ДСНС України.
Горіли 2 складські будівлі та контейнери на загальній площі 3000 кв. м
До ліквідації пожежі були залучені підрозділи ДСНС та відділення місцевої пожежної команди.
За попередніми даними жертв та постраждалих немає.
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Gary Grant
показати весь коментар03.06.2025 09:11 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
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