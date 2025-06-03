Росіяни атакували поштовий термінал у передмісті Харкова. ФОТОрепортаж

Вночі ворог атакував Харківщину ударними безпілотниками, виникла пожежа на території поштового термінала у передмісті Харкова

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ДСНС України.

Горіли 2 складські будівлі та контейнери на загальній площі 3000 кв. м

До ліквідації пожежі були залучені підрозділи ДСНС та відділення місцевої пожежної команди.

За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

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