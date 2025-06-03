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Рашисты ударили БПЛА по дому на Сумщине. Погиб мужчина. ФОТО
Российские оккупанты ударили БПЛА по дому на Сумщине, погиб мужчина.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области, информирует Цензор.НЕТ.
"3 июня 2025 года около 09:20 ч в Ворожбянской громаде оккупанты атаковали беспилотником домовладения гражданских жителей", - говорится в сообщении.
В результате атаки РФ погиб 57-летний мужчина.
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