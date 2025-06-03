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Рашисты ударили БПЛА по дому на Сумщине. Погиб мужчина. ФОТО

Российские оккупанты ударили БПЛА по дому на Сумщине, погиб мужчина.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области, информирует Цензор.НЕТ.

"3 июня 2025 года около 09:20 ч в Ворожбянской громаде оккупанты атаковали беспилотником домовладения гражданских жителей", - говорится в сообщении.

В результате атаки РФ погиб 57-летний мужчина.

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Удар РФ по Сумской области 3 июня 2025 года. Погиб мужчина

Автор: 

обстрел (27760) Сумская область (3296) Сумский район (247) Ворожба (4)


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