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Новини Фото Обстріли Сумщини
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Рашисти вдарили БпЛА по будинку на Сумщині. Загинув чоловік. ФОТО

Російські окупанти вдарили БпЛА по будинку на Сумщині, загинув чоловік.

Про це повідомила пресслужба прокуратури області, інформує Цензор.НЕТ.

"3 червня 2025 року близько 09:20 год у Ворожбянській громаді окупанти атакували безпілотником домоволодіння цивільних жителів", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки РФ загинув 57-річний чоловік.

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Удар РФ по Сумщині 3 червня 2025 року. Загинув чоловік

Автор: 

обстріл (29082) Сумська область (3848) Сумський район (249) Ворожба (4)


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