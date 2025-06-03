Россияне уничтожили пункт экстренной медпомощи на Херсонщине. ФОТОрепортаж
Российские войска обстреляли из артиллерии пункт базирования бригады экстренной медицинской помощи в селе Станислав Херсонской области.
Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.
"Утром российские оккупационные войска обстреляли населенный пункт из артиллерии. В результате прямого попадания помещение выгорело дотла", - говорится в сообщении.
Информации о пострадавших пока не поступало.
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