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Новости Фото обстрелы Херсонщины
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Россияне уничтожили пункт экстренной медпомощи на Херсонщине. ФОТОрепортаж

Российские войска обстреляли из артиллерии пункт базирования бригады экстренной медицинской помощи в селе Станислав Херсонской области.

Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

"Утром российские оккупационные войска обстреляли населенный пункт из артиллерии. В результате прямого попадания помещение выгорело дотла", - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Россияне уничтожили пункт экстренной медпомощи в Херсонской области
Россияне уничтожили пункт экстренной медпомощи в Херсонской области
Россияне уничтожили пункт экстренной медпомощи в Херсонской области
Россияне уничтожили пункт экстренной медпомощи в Херсонской области
Россияне уничтожили пункт экстренной медпомощи в Херсонской области

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обстрел (27760) Херсонская область (4881) Херсонский район (346) Станислав (16)


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