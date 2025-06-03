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Новини Фото обстріли Херсонщини
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Росіяни знищили пункт екстреної меддопомоги на Херсонщині. ФОТОрепортаж

Російські війська обстріляли з артилерії пункт базування бригади екстреної медичної допомоги в селі Станіслав Херсонської області.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"Вранці російські окупаційні війська обстріляли населений пункт із артилерії. Внаслідок прямого влучання приміщення вигоріло вщент", - йдеться у повідомленні.

Інформації про постраждалих наразі не надходило.

Росіяни знищили пункт екстреної меддопомоги на Херсонщині
Росіяни знищили пункт екстреної меддопомоги на Херсонщині
Росіяни знищили пункт екстреної меддопомоги на Херсонщині
Росіяни знищили пункт екстреної меддопомоги на Херсонщині
Росіяни знищили пункт екстреної меддопомоги на Херсонщині

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Автор: 

обстріл (29082) Херсонська область (5871) Херсонський район (353) Станіслав (17)


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