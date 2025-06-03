Росіяни знищили пункт екстреної меддопомоги на Херсонщині. ФОТОрепортаж
Російські війська обстріляли з артилерії пункт базування бригади екстреної медичної допомоги в селі Станіслав Херсонської області.
Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.
"Вранці російські окупаційні війська обстріляли населений пункт із артилерії. Внаслідок прямого влучання приміщення вигоріло вщент", - йдеться у повідомленні.
Інформації про постраждалих наразі не надходило.
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