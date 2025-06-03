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Оккупанты ударили по поселку в Запорожской области: сгорела пожарная машина. ФОТО

Сегодня, 3 июня, российские войска, нанесли два удара по территории одного из поселков Васильевского района Запорожской области.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате атаки сгорела пожарная машина, которая находилась в это время на ликвидации пожара, ведь удар пришелся именно по ней.

Удар по пожарной машине в Запорожье

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По предварительным данным, без пострадавших.

Автор: 

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