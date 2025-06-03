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Новини Фото Обстріли Запорізької області
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Окупанти вдарили по селищу на Запоріжжі: згоріла пожежна автівка. ФОТО

Сьогодні, 3 червня, російські війська, завдали двох ударів по території одного із селищ Василівського району Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, унаслідок атаки згоріла пожежна автівка, яка перебувала в цей час на ліквідації пожежі, адже удар прийшовся саме по ній.

Удар по пожежній автівці на Запоріжжі

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За попередніми даними, без постраждалих.

Автор: 

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