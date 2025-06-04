РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11821 посетитель онлайн
Новости Фото Атака беспилотников на Сумщину
1 646 2

Враг нанес 12 ударов дронами по предприятию по производству биоэтанола на Сумщине: повреждены цистерны, произошел разлив патоки. ФОТОрепортаж

Враг ночью 4 июня 2025 года атаковал гражданскую инфраструктуру в Лебединской громаде на Сумщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.

Предварительно, есть попадание 12 БПЛА.

Беспилотники попали по предприятию в селе громады. В результате ударов произошел пожар.

"Это был завод по производству биоэтанола. Повреждены цистерны, произошел разлив патоки. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне атаковали Сумскую громаду беспилотником: один человек погиб, двое - ранены

последствия атаки на Сумскую область 4 июня
последствия атаки на Сумскую область 4 июня
последствия атаки на Сумскую область 4 июня

Кроме помещений предприятия, повреждены около 10 частных домов.

Специалисты оценивают экологические последствия. Окончательные масштабы разрушений уточняются.

Автор: 

обстрел (27784) Сумская область (3309) дроны (4089) Лебедин (3) Сумский район (258)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що там у кацапів зі спиртзаводами?
Ще працюють?
Чого ми чекаємо?
показать весь комментарий
04.06.2025 08:13 Ответить
Починайте нагайно діяти.
показать весь комментарий
04.06.2025 09:00 Ответить
 
 