Враг нанес 12 ударов дронами по предприятию по производству биоэтанола на Сумщине: повреждены цистерны, произошел разлив патоки. ФОТОрепортаж
Враг ночью 4 июня 2025 года атаковал гражданскую инфраструктуру в Лебединской громаде на Сумщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.
Предварительно, есть попадание 12 БПЛА.
Беспилотники попали по предприятию в селе громады. В результате ударов произошел пожар.
"Это был завод по производству биоэтанола. Повреждены цистерны, произошел разлив патоки. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.
Кроме помещений предприятия, повреждены около 10 частных домов.
Специалисты оценивают экологические последствия. Окончательные масштабы разрушений уточняются.
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