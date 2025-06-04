Враг нанес 12 ударов дронами по предприятию по производству биоэтанола на Сумщине: повреждены цистерны, произошел разлив патоки. ФОТОрепортаж

Враг ночью 4 июня 2025 года атаковал гражданскую инфраструктуру в Лебединской громаде на Сумщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.

Предварительно, есть попадание 12 БПЛА.

Беспилотники попали по предприятию в селе громады. В результате ударов произошел пожар.

"Это был завод по производству биоэтанола. Повреждены цистерны, произошел разлив патоки. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

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Кроме помещений предприятия, повреждены около 10 частных домов.

Специалисты оценивают экологические последствия. Окончательные масштабы разрушений уточняются.